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Пограничники КР вместе с коллегами по СНГ отработали борьбу с бандгруппами

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- Евгений Денисенко
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Пограничники стран СНГ провели совместное учение, на котором отработали взаимодействие при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Как сообщается, совместное командно-штабное учение "Содружество-2021" состоялось под эгидой Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств и общим руководством Пограничной службы ФСБ России. Оно прошло в Курганской области, на территории Курганского пограничного института ФСБ.

К учению были привлечены представители пограничных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также органы исполнительной власти Курганской области (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии).

Одна из основных тем учения, по словам председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александра Манилова, - отработка взаимодействия пограничных и других ведомств при ликвидации кризисных ситуаций на внешних границы СНГ.

Учения прошли в два этапа - теоретический и практический. Их участники продемонстрировали свои умения по противодействию преступности.

По сценарию на территорию России пытаются проникнуть бандгруппы. Задачей военнослужащих было задержать их на пограничных пропускных пунктах, а при переходе через границу обнаружить и уничтожить террористов. Помимо этого, представители погранведомств оттачивали навыки беспарашютного десантирования, боевой стрельбы и применения беспилотных авиационных систем, военной и специальной техники

Общая граница Курганской области и Республики Казахстан составляет 885 км. Курганские пограничники регулярно задерживают нарушителей российско-казахстанской границы, обычно это жители Центральной Азии. В минувшем году на пропускном пункте "Петухово" была пресечена попытка контрабанды партии оружия.

"Мы неспроста носим название приграничного региона. Это особая ответственность. Почётно принимать такие учения", - сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.


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URL: https://www.vb.kg/404938
Теги:
Погранслужба, СНГ, Центральная Азия, Кыргызстан
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