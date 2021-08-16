Кубан Абылкасымов написал "Записки мигранта" на реальных событиях

Наш земляк Кубан Абылкасымов, ныне проживающий в Москве выпустил книгу "Записки мигранта". На днях он прилетел в Бишкек, в котором не был уже больше пяти лет. Книга выпущена небольшим тиражом, всего 300 экземпляров, в бишкекском издательстве.

Идею издать собственную книгу, Кубану Абылкасымову подсказали его читатели из Фейсбука, где он уже несколько лет ведет блог. , рассказывает о своей жизни, публикует небольшие заметки и наблюдения. На страничке можно найти множество историй кыргызских мигрантов. Например, Эрмек, который прошел путь от грузчика до владельца небольшого таксомоторного бизнеса. Или Айчолпон, которая стала совладелицей шоу–рума (демонстрационного торгового зала) на Таганской. Она привозит в Москву изделия из Кыргызстана.

Часть заметок, в виде рассказов и очерков, и легла в основу книги "Записки мигранта". Но первостепенное место в книге заняла повесть "Сагын", рассказывающая о жителе одного из Иссык-Кульских сел, который оставив на родине жену и детей, отправился на заработки в Москву. Чем обернется его смелый шаг?

" Сагын - это собирательный образ. Сколько таких молодых мужчин и женщин отправляются в поисках денег для себя и семьи. Эта книга сборник историй и судеб мигрантов, живущих в Москве. Все герои и события взяты из реальной жизни, но имена изменены. В книге отражена вся суть проблем мигрантов: от принятия решения уехать на чужбину, до того момента, когда они возвращаются домой", - рассказал VB.KG автор книги.

Мигрантская тема – хорошо знакома Абылкасымову, который тринадцать лет назад из Бишкека переехал в Москву. Он сам прошел путь от грузчика до руководящей должности в успешной московской компании.

Несколько лет назад Кубан принял гражданство России. Привык к Москве и даже полюбил этот город.

Наш собеседник отмечает, что найти работу в Москве можно, но при условии, если человек не боится трудностей.

"Работа разная, от черной до топ–менеджеров. Некоторым не нравится, что приходится далеко ехать. Я каждый день в ранних электричках вижу, как народ едет на работу из Подмосковья, порой по два часа туда и обратно. Некоторым не нравится график, но я знаю людей, которые работают без выходных и довольны. Есть и те, которые трудятся за копейки и благодарят Всевышнего! А есть такие, кто кричит, что мигранты везде все позанимали. Но никто из приезжих не претендует на вакансии местных жителей, потому что туда приезжих не возьмут. Мигранты устраиваются там, где местные и не хотят работать", - говорит Абылкасымов.

По его наблюдениям, кыргызы психологически гибкие и находчивые. Даже во время карантина они умудрялись работать.

"Наши не боятся незнакомой работы, быстро всему учатся. Им достаточно объяснить, а если спросить: сможешь, уверено ответят: "Смогу!". И смогут, и будут успешными!", - считает Кубан.

Конечно, его волнуют межнациональные конфликты, которые происходят, то в Бишкеке, то в Москве. Кубан призывает к миру и терпимости.

"В конфликте, который произошел между девушкой и мужчиной в бишкекском центре. Конечно, мужчина был неправ. Он не должен был так агрессивно реагировать. Надо быть терпимее и снисходительнее. И его нужно наказать по всей строгости закона, чтобы другим не было повадно. Я считаю, что у кыргызов и русских менталитет одинаковый. Мы братские народы. Из-за слов Жириновского, которого давно уже многие считают клоуном, тем более не стоит разжигать рознь. Конечно, все мигранты следят за ситуациями на родине. Есть и хейтеры, которым только дай повод позлословить и написать гадости. Я призываю всех кыргызстанцев жить в мире", - говорит Абылкасымов.

Кубан уверяет, лично он, никогда не ощущал предвзятого отношения к себе из-за национальности.

"Да, народ в Москве другой и отношения другие. К счастью я знаком и общаюсь с настоящими москвичами, людьми высокой культуры. Но в сложном огромном мегаполисе, где собраны чуть ли не все расы и национальности, отношения сложные. Я лучше не буду рассказывать, какие там случаи происходят на межнациональной основе", - все-таки обмолвился он.

Кубан говорит, что последний раз был на родине пять лет назад, и сейчас с удовольствием прогулялся по Бишкеку, съездил в Иссык–Кульскую область, где родился и вырос.

"Поменялось очень многое. Когда я был в Бишкеке последний раз, мне хотелось плакать, от всеобщего ощущения уныния. Люди были какие-то замученные, погруженные в проблемы, автомобилисты не соблюдали правила. Сегодня Бишкек стал более современным, появилось много интересных мест и зданий. Да, и люди стали добрее и активнее. Возможно, это потому что многие уже стали двигаться и развиваться сами по себе", - считает Абылкасымов.

Да, и на родном Иссык-Куле, он тоже заметил позитивные изменения.

"Люди стали учиться современному сервису, искать пути развития. Озеро и природа гор прекрасны как всегда. Я вдыхал воздух и неповторимый запах озера, облепихи, запах гор, можжевельника. В воде проводил часами, Иссык-Куль давал мне свою энергию и силу. Признаюсь честно, даже улетать не хочу!", - признался на прощание наш земляк.