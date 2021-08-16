Профессор Кузнецов нашел мини-поэму балкарского поэта о городе Фрунзе-1956

Андрей Кузнецов, профессор КРСУ, и нынешним знойным летом занят поиском интересных фактов для своего нового учебного пособия о городе Фрунзе, каким он был ровно 65 лет назад.

Профессор Кузнецов сообщил VB.KG об одной из своих находок в подшивках фрунзенских газет 1956 года. Это – стихотворение знаменитого балкарского поэта, драматурга и просветителя Иссы Боташева (1925-1991) "Городу Фрунзе".

Получилось натуральное признание в любви к нашей столице: "Бродя в полусумраке длинных аллей, Влюбился в тебя я, город под горами, В колонны высоких твоих тополей. Твой облик чудесный и неповторимый Останется в сердце моем навсегда".

Поэт Боташев запечатлел и реалии того времени. Зафиксировал для потомков, что столичные арыки тех лет постоянно были полноводными (в отличие от последующих десятилетий!). И вода в тех арыках была прозрачной. А не интенсивно-кофейного цвета, как стало после того, как в столицу стала поступать по системе каналов вода из реки Чу для поливов зеленых насаждений: "Бежит по арыкам все мимо и мимо Прозрачная горных ущелий вода", - пишет Боташев.

Как и о том, что "На улице счет потеряешь деревьям, И люди, и птицы в зеленом плену. Дубы твоих парков несут мне прохладу. И запахи леса, любимого мной. Со старой скамейки из ближнего сада Весенняя ночь не пускает домой".

Однако на этом благостная часть стихотворения, этой мини-поэмы, заканчивается. Боташев говорит и о том, что 18-летним мальчишкой приехал сюда, во Фрунзе. Восемнадцать лет отроду Иссе было тогда, когда всех балкарцев депортировали с Северного Кавказа в Киргизию и Казахстан.

К трагической дате депортации 8 марта 1944 года 18-летний Исса успел поработать и инструктором Эльбрусского райкома ВКП(б) (почти все взрослые мужчины были на фронте), и артистом Балкарского государственного драматического театра в Нальчике. И вдруг – постановление Госкомитета обороны СССР: выселить все 37 тысяч балкарцев в Казахстан и Киргизию, Кабардино-Балкарскую АССР переименовать в Кабардинскую АССР.

Выселению подверглись абсолютно все балкарцы, в том числе участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, родители, жены и дети фронтовиков, депутаты Советов всех уровней, руководители партийных и советских органов. Причем эшелоны с выселенцами сопровождала 21 тысяча вооруженных красноармейцев. По два автоматчика на каждых трех высланных.

Одна из тоже высланных в Киргизию юных балкарок, Светлана Моттуева, не так давно опубликовала свои воспоминания о Боташеве во Фрунзе. Она девчонкой запомнила Иссу в должности администратора Киргизского оперного театра, не терявшего надежду на освобождение от пут депортации.

- Помню Иссу, к середине 50-х годов уже имевшего маленький автомобиль "Москвич" и занимавшегося приобщением балкарской молодежи к национальной культуре. В частности, к танцевальному искусству, - пишет Моттуева.

После разоблачившего сталинские преступления ХХ съезда партии (февраля 1956-го) созданный Иссой молодежный ансамбль дал по-настоящему грандиозный концерт на сцене Большого актового зала Киргизского госуниверситета. Зрительный зал, где сидели представители разных народов и, главное, балкарцы, оглушительной овацией сотрясал своды университетского зала. Откуда только появились концертные костюмы, мужские и женские, на поиск которых, по слухам, Исса положил немало сил?

А в своем фрунзенском стихотворении сентября 1956 года Боташев не только живописал прожитые им в Киргизии годы, но и предсказал собственную судьбу. Он говорит о скором возвращении в Нальчик, где обещает всегда помнить Фрунзе: "Запомню я ночи, что пахнут плодами, И прелесть осенних твоих вечеров, И горы Тянь-Шаня, где под облаками Вздымаются в небо громады хребтов. За то, что со мной твои люди простые По-братски делили тепло очага, Вовек мое сердце к тебе не остынет, Земля твоя будет вовек дорога".

Так и произошло. Как только с балкарцев "сняли вечную ссылку", Боташев вернулся в Кабарду, занимался возрождением балкарского сценического искусства, писал и издавал поэтические сборники, рекордно долго - 28 лет -возглавлял Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств.

Добрая память о Фрунзе-Бишкеке всегда была с Иссой Боташевым.