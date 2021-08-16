Люди в отчаянии бегут из Кабула после взятия города талибами (видео)

Telegram-канал LifeShot пишет, что в результате паники, возникшей в аэропорту Кабула после захвата афганской столицы талибами, несколько человек погибли. Предположительно, их могли задавить при попытке попасть в самолёт.

Коммерческие рейсы сейчас отменены. Мирные жители начали массово покидать город еще вчера. На улицах возникли гигантские пробки, в аэропортах – очереди из желающих улететь.

А это аэропорт Кабула ночью.

Улицы Кабула были пустынны, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать, сообщал Reuters

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как сотни людей со своим багажом бегут в безопасное место терминала аэропорта под звуки выстрелов.

Американские войска, развернутые в аэропорту для обеспечения эвакуации американских войск, открыли огонь в воздух, чтобы удержать сотни гражданских лиц, выбежавших на взлетную полосу, чтобы попытаться сесть в самолет.

"Толпа вышла из-под контроля", - сообщил агентству по телефону американский чиновник. "Стрельба велась только для того, чтобы разрядить хаос".

Близлежащий посольский район Вазир Акбар Хан был пустынен, почти все дипломаты и их семьи либо вылетели из города, либо находились в аэропорту в ожидании рейса.

По словам жителей, правительственные учреждения также были пусты.

На контрольно - пропускных пунктах в обычно сильно укрепленной зоне оставалось мало охранников-некоторые автомобилисты выходили из своих машин, чтобы снять шлагбаумы на контрольно-пропускных пунктах, прежде чем проехать.

Люди настолько сильно хотят сбежать из столицы Афганистана, что несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились в Кабуле, пытаясь улететь из Афганистана. По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома.

В сети публикуют множество роликов со страшными кадрами падения людей с самолёта в Кабуле.

Отметим, отечественные СМИ со ссылкой на МИД сообщали, что граждане КР также будут эвакуированы из Афганистана.