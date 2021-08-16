Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 99.15 - 100.27

В Бишкеке назначен новый руководитель аппарата мэрии

199  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке назначен новый руководитель аппарата столичной мэрии. Им стал Миргазы Исаков, до этого занимавший должность инспектора отдела организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на распоряжение и.о. мэра Айбека Джунушалиева.

Сообщается, что назначение произведено в порядке ротации в соответствии с указом Президента КР "О ротации государственных служащих, замещающих политические государственные должности в Администрации Президента Кыргызской Республики" от 17 июня 2021 года №226.

Миргазы Исаков родился в городе Фрунзе 2 марта 1976 года. Он имеет большой опыт работы в системе государственного управления, занимал руководящие должности в ряде министерств и ведомств: Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, Государственном комитете национальной безопасности, Министерстве иностранных дел, КНИА "Кабар", аппарате правительства КР и администрации президента КР. Работал в международных организациях – старшим экспертом в Секретариате ШОС в Пекине, политическим советником в бишкекском офисе ВПП ООН, а также экспертом по правовым вопросам, управлению человеческими ресурсами и взаимодействию с государственными органами в ряде международных проектов в сферах образования и здравоохранения. Имеет дипломатический ранг – советник дипломатической службы 2 класса.

В столичной мэрии отмечают, что исполняющий обязанности мэра Айбек Джунушалиев ставит одним из своих приоритетов в работе на данной должности тщательный подбор кадров, укрепление потенциала и повышение качества работы подразделений столичного муниципалитета по решению насущных вопросов жителей города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404944
Теги:
кадры, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  