В Бишкеке назначен новый руководитель аппарата мэрии

В Бишкеке назначен новый руководитель аппарата столичной мэрии. Им стал Миргазы Исаков, до этого занимавший должность инспектора отдела организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на распоряжение и.о. мэра Айбека Джунушалиева.

Сообщается, что назначение произведено в порядке ротации в соответствии с указом Президента КР "О ротации государственных служащих, замещающих политические государственные должности в Администрации Президента Кыргызской Республики" от 17 июня 2021 года №226.

Миргазы Исаков родился в городе Фрунзе 2 марта 1976 года. Он имеет большой опыт работы в системе государственного управления, занимал руководящие должности в ряде министерств и ведомств: Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, Государственном комитете национальной безопасности, Министерстве иностранных дел, КНИА "Кабар", аппарате правительства КР и администрации президента КР. Работал в международных организациях – старшим экспертом в Секретариате ШОС в Пекине, политическим советником в бишкекском офисе ВПП ООН, а также экспертом по правовым вопросам, управлению человеческими ресурсами и взаимодействию с государственными органами в ряде международных проектов в сферах образования и здравоохранения. Имеет дипломатический ранг – советник дипломатической службы 2 класса.

В столичной мэрии отмечают, что исполняющий обязанности мэра Айбек Джунушалиев ставит одним из своих приоритетов в работе на данной должности тщательный подбор кадров, укрепление потенциала и повышение качества работы подразделений столичного муниципалитета по решению насущных вопросов жителей города Бишкек.