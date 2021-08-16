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Экранизации Чингиза Айтматова покажет московский кинотеатр "Иллюзион"

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- Анастасия Карелина
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В московском кинотеатре "Иллюзион" с 17 по 26 августа будут демонстрироваться фильмы-экранизации произведений Чингиза Айтматова. Ретроспективу под названием "В соавторстве с землею и водою" подготовил Госфильмофонд России при поддержке посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В программе десять фильмов, созданных по сочинениям классика отечественной литературы. Ее куратором стал киновед, преподаватель ВГИКа Андрей Апостолов.

Интересно, что картины, будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки. Сняты они были еще в советский период. Все ленты взяты из коллекции Госфильмофонда России.

Откроет программу 17 августа фильм Андрея Сахарова "Перевал" 1961 года. В его основе повесть Айтматова "Тополек мой в красной косынке". Сеанс начнется в 19 часов 30 минут.

18 августа зрители увидят "Зной" Ларисы Шепитько 1962 года, снятый по мотивам повести "Верблюжий глаз". Сеанс начнется в 19 часов 30 минут.

19 августа в программе "Первый учитель" Андрея Кончаловского 1965 года. Сеанс также начнется в 19 часов 30 минут.

20 августа в "Иллюзионе" "Красное яблоко" Толомуша Океева 1975 года. Сеанс вновь в 19 часов 30 минут.

21 августа публике представят "Материнское поле" Геннадия Базарова. Это фильм 1967 года. Он будет демонстрироваться в 14 часов 30 минут. А также "Джамиля" Ирины Поплавской 1968 года. Его зрители увидят в 20 часов.

22 августа москвичи увидят "Бег иноходца" Сергея Урусевского 1969 года. Это драма по мотивам повести "Прощай, Гюльсары!". Начало в 18 часов.

23 августа в программе ретроспективы "Белый пароход" Болота Шамшиева, снятый в 1975 году. Его покажут в 19 часов 30 минут.

24 августа в "Иллюзионе" будет показан "Смерч" Бако Садыкова. Лента была создана в 1988 году. Начало в 19 часов 30 минут.

А завершатся показы 25 августа картиной "Пегий пес, бегущий краем моря" Карена Геворкяна 1990 года. Начало в 19 часов 30 минут.

В фойе кинотеатра "Иллюзион" в дни ретроспективных показов пройдет выставка цветных линогравюр, созданных по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Их сделали художники творческо-профессионального объединения "Московский эстамп" Московского Союза художников.


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URL: https://www.vb.kg/404945
Теги:
кино, Россия, Москва, кыргызско-российское сотрудничество, Чингиз Айтматов
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