Душанбе и Ташкент завершают демаркационные работы на границе

В Душанбе с 24 по 29 августа состоится очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана в рамках совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщают СМИ.

В ходе переговоров стороны обсудят демаркационные работы на линии государственной границы двух государств, обменяются мнениями по проектной демаркационной линии и установлению пограничных знаков на линии границы, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве республики.

По словам источника, Душанбе и Ташкент поручили соответствующим рабочим группам, в состав которых вошли геодезисты, картографы, представители МИД, пограничных служб, до конца 2021 года окончательно утвердить порядок установления пограничных столбов на рубежах двух государств.

Напомним, полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в 2019 году.

Стороны еще тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будет указана точная линия границы двух государств.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан 9-10 марта 2018 года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Таджикский парламент ратифицировал этот договор 19 апреля 2018 года.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километра.