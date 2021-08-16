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Садыр Жапаров внимательно следит за ситуацией в Афганистане

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на постоянной основе внимательно следит за ситуацией, складывающейся в Исламской Республике Афганистан. Об этом заявляет его пресс-служба.

Соответствующую информацию глава государства ежечасно получает по линии Государственного комитета национальной безопасности, Секретариата Совета безопасности и Министерства иностранных дел.

Садыр Жапаров поручил задействованным государственным органам продолжить всесторонний мониторинг за развитием ситуации в Афганистане.

Министерству иностранных дел поручено поддерживать постоянный контакт с гражданами Кыргызской Республики, временно находящимися на территории Афганистана, усилить меры по обеспечению их безопасности и скорейшей эвакуации на Родину.

Кроме того, задействованным государственным органам поручено активизировать работы по укреплению и обеспечению региональной безопасности совместно со странами региона и тесно координировать действия в этом направлении.


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URL: https://www.vb.kg/404948
Теги:
Афганистан, президент, Кыргызстан, политика, совбез, ГКНБ, МИД, Садыр Жапаров
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