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Председатель ГКНБ Ташиев намерен оказать помощь афганским студентам

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Его слова передает пресс-служба ведомства:

"Стремительные общественно-политические изменения, произошедшие в Афганистане в течение последних недель, показали насколько хрупкими являются мир и стабильность в обществе. Общественность Кыргызстана с большой тревогой наблюдает за событиями в дружественном нам Афганистане. Мы понимаем, что на долю афганского народа выпали тяжелые испытания и искренне верим в то, что различные политические силы Афганистана, взявшие ответственность за страну, незамедлительно сядут за стол переговоров и найдут жизненно важные компромиссы в интересах собственного народа. Мы призываем все политические силы Афганистана проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность и процветание не только в своей стране, но и во всем регионе.

Особую озабоченность в Кыргызстане вызывает судьба афганской молодежи, особенно ее женской части, которая, как и кыргызская молодежь, стремится получить современные знания, освоить новые технологии и обрести востребованные профессии, чтобы трудиться во благо своей родины. Мы прекрасно понимаем, что невозможно получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния, когда экономическая жизнь страны парализована и тысячи семей вынуждены покинуть родные места.

По этой причине мы считаем своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана. Наши университеты являются самыми свободными и интернациональными в регионе. Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучающимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые так же хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана. Им предстоит самостоятельно решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение. При этом Министерство образования Кыргызстана и учебные заведения примут необходимые меры для оказания афганским студентам консультативной поддержки, чтобы помочь им обустроиться, выбрать подходящий университет и направление обучения. Мы призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам, желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну. Мы уверены, что обучение афганских студентов в университетах Кыргызстана будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами в разных сферах. Дружбы и сотрудничества между нашими народами в разных сферах".


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URL: https://www.vb.kg/404949
Теги:
Афганистан, молодежь, Кыргызстан, Помощь, ГКНБ, Камчыбек Ташиев
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