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Мужчина, напавший на сотрудницу детского центра, арестован на месяц

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- Оксана Гут
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Мужчина, напавший на сотрудницу детского центра в Бишкеке, арестован на один месяц. Такое решение принял Октябрьский райсуд, сообщает его пресс-служба.

14 августа в Октябрьский районный суд г. Бишкек поступило ходатайство из прокуратуры о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого А.А.А.

"Суд признал задержание законным и обоснованным и удовлетворил ходатайство следователя – А.А.А. заключен под стражу на один месяц т.е. до 12 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа молодой мужчина будучи в нетрезвом состоянии устроил скандал в детском центре и бросил в сотрудницу калькулятор. Поводом для агрессии якобы послужило то, что девушка проконсультировала его на русском языке. Пострадавшая обратилась в милицию. Однако, нападавшего задержали лишь после общественного резонанса.


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URL: https://www.vb.kg/404952
Теги:
нападение, русский язык, суд, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, Арест
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