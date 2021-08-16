Вакцина через скидки на обувь. Мэру Бишкека задали ряд актуальных вопросов

Лидер партии "Столица" и гражданский активист Данияр Омурзаков прокомментировал решение и.о. мэра Бишкека Айбека Джунушалиева мотивировать жителей города вакцинироваться через скидки на обувь. Ниже приводим текст его обращения без изменений:
"Это попытка и.о. мэра города Бишкек невольно заставила меня улыбнуться и, в тоже время, разочароваться. Процесс вакцинации в стране очень низкий, распространяются различные слухи и информация об отрицательных последствиях вакцинации. При этом ни в городе, ни по всей стране, кроме принуждения, не видно активной просветительской работы о пользе вакцинации и ее преимуществах. Также нет аналитических материалов от местных экспертов, которые могли бы опровергнуть небылицы, разрастающиеся среди населения.
Система поощрения при вакцинации должна быть планомерной и системной, связанной с общей массой граждан. Завтра наступит время учебы и как вы сможете объяснить провакцинированным родителям посещение тех детей, родители которых не были вакцинированы? Как вы можете обеспечить проведение ПЦР-анализов, так как вакцинированный будет говорить, что он не будет сидеть вместе с невакцинированными, тем самым нарушая права других.
Право выбора у каждого есть, при этом и ответственность перед обществом должна быть также. Хотел бы призвать и.о мэра Айбека Джунушалиева заниматься проблемами города и горожан системно, а также прошу ответить на следующие актуальные вопросы, которые беспокоят не только меня, но и горожан.