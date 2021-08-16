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Вакцина через скидки на обувь. Мэру Бишкека задали ряд актуальных вопросов

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Столица" и гражданский активист Данияр Омурзаков прокомментировал решение и.о. мэра Бишкека Айбека Джунушалиева мотивировать жителей города вакцинироваться через скидки на обувь. Ниже приводим текст его обращения без изменений:

"Это попытка и.о. мэра города Бишкек невольно заставила меня улыбнуться и, в тоже время, разочароваться. Процесс вакцинации в стране очень низкий, распространяются различные слухи и информация об отрицательных последствиях вакцинации. При этом ни в городе, ни по всей стране, кроме принуждения, не видно активной просветительской работы о пользе вакцинации и ее преимуществах. Также нет аналитических материалов от местных экспертов, которые могли бы опровергнуть небылицы, разрастающиеся среди населения.

Система поощрения при вакцинации должна быть планомерной и системной, связанной с общей массой граждан. Завтра наступит время учебы и как вы сможете объяснить провакцинированным родителям посещение тех детей, родители которых не были вакцинированы? Как вы можете обеспечить проведение ПЦР-анализов, так как вакцинированный будет говорить, что он не будет сидеть вместе с невакцинированными, тем самым нарушая права других.

Право выбора у каждого есть, при этом и ответственность перед обществом должна быть также. Хотел бы призвать и.о мэра Айбека Джунушалиева заниматься проблемами города и горожан системно, а также прошу ответить на следующие актуальные вопросы, которые беспокоят не только меня, но и горожан.

  1. Цены на нефтепродукты значительно увеличились, осенью водители маршрутных такси выйдут обратно на забастовку, до сегодняшнего дня муниципалитет открыто не заявил о планируемых мерах по предотвращению транспортного коллапса, в связи с чем требую решить вопрос тарифов на маршрутные такси с учетом фактической себестоимости и рентабельности, обеспечить население доступным тарифом и открытой информацией для общественности;
  2. С учетом различных обстоятельств, в том, числе и борьбы с коронавирусной инфекцией, бюджет города претерпевает различные изменения, в этой связи мы требуем срочного пересмотра действующего бюджета, сделав его прозрачным и открытым, и показать эффективность использования бюджетных средств;
  3. В настоящее время во исполнение Указа Президента структура мэрии города Бишкек подвержена оптимизации до 30%, прошу Вас ускорить процесс оптимизации обеспечить открытость процедур проведения оптимизации, а также предоставить функциональный анализ структуры мэрии города Бишкек.
  4. Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом, в настоящее время ситуация остаётся сложной, в связи с чем муниципалитет безотлагательно должен пересмотреть алгоритм действий по борьбе с коронавирусом и принять более эффективные механизмы сокращения количества заболеваний.
  5. В решении вышеуказанных задач одним из действенных инструментов являются цифровые технологии, в связи с чем требую принять срочный план по цифровизации мэрии города Бишкек
".


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URL: https://www.vb.kg/404953
Теги:
вакцина, партии, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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