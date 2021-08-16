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Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через "О!Деньги"

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Для удобства автовладельцев в мобильном приложении "Мой О!" обнулена комиссия за оплату автоналога. Пользователи могут рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек "О!Деньги". Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Безналичная оплата позволяет значительно сэкономить время, ведь совершить платеж можно всего за несколько минут и даже не выходя из дома.

Данные об оплате моментально поступают в ГНС, а проверить статус можно на сайте ГНС по коду квитанции.

Как оплатить автоналог?

  1. Установите приложение "Мой О!";
  2. Откройте раздел "О!Деньги";
  3. Выберите "Налоги", затем "Налог на транспорт";
  4. Заполните данные;
  5. Подтвердите оплату.

Сумма налога рассчитывается автоматически. Электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Через "О!Деньги" так же легко оплатить и другие категории налогов:

  1. Налог на недвижимое имущество;
  2. Земельный налог;
  3. Добровольный и обязательный патент.

Напомним, в 2021 году налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог – до 2 сентября.

О приложении

Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги" и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

"Мой О!" позволяет:

+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.

+ Моментально переводить средства на кошельки и карты.

+ Бесконтактно оплачивать более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store – более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.


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URL: https://www.vb.kg/404955
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#O!
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