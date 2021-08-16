Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через "О!Деньги"

Для удобства автовладельцев в мобильном приложении "Мой О!" обнулена комиссия за оплату автоналога. Пользователи могут рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек "О!Деньги". Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Безналичная оплата позволяет значительно сэкономить время, ведь совершить платеж можно всего за несколько минут и даже не выходя из дома.

Данные об оплате моментально поступают в ГНС, а проверить статус можно на сайте ГНС по коду квитанции.

Как оплатить автоналог?

Установите приложение "Мой О!" ; Откройте раздел "О!Деньги"; Выберите "Налоги", затем "Налог на транспорт"; Заполните данные; Подтвердите оплату.

Сумма налога рассчитывается автоматически. Электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Через "О!Деньги" так же легко оплатить и другие категории налогов:

Налог на недвижимое имущество; Земельный налог; Добровольный и обязательный патент.

Напомним, в 2021 году налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог – до 2 сентября.

О приложении

Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги" и личный кабинет абонента О! + Saima. У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

"Мой О!" позволяет:

+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.

+ Моментально переводить средства на кошельки и карты.

+ Бесконтактно оплачивать более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store – более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнять кошелек без комиссии в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.