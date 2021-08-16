663 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

663 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 16 часов 16 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 4;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 72;

Клиническом родильном доме № 2 – 55;

Национальном центре кардиологии и терапии – 34;

Чуйской областной объединенной больнице – 47;

Национальном госпитале (ИОВ) – 65;

Национальном центре онкологии и гематологии – 30;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 51;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 93;

Республиканском центре наркологии – 87;

Военном госпитале – 51;

Национальном центре охраны материнства и детства – 29;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 45.