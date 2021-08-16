Главы МИДов России и Кыргызстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Кыргызской Республики Руслана Казакбаевым. Диалог глав внешнеполитических ведомств обеих стран прошел 16 августа по инициативе российской стороны.

Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, привлек внимание собеседника к широкому резонансу в российском обществе в связи со случаями проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в Кыргызстане. И призвал органы власти республики "максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства наших соотечественников".

Руслан Казакбаев заверил, что руководство страны будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения.

Рассмотрены также вопросы взаимодействия по региональной тематике, включая развитие ситуации в Афганистане и ее влияние на Центральную Азию.