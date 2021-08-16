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Россия не будет спешить с признанием новой власти в Афганистане

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- Евгений Денисенко
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Россия не будет спешить с решением о признании талибов, все будет зависеть от их действий. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что захват Кабула талибами стал для России "в известной степени неожиданностью". "Поскольку, - цитирует слова Кабулова "Интерфакс", - мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле".

По словам спецпредставителя, Россия не станет спешить с решением о признании талибов. "Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - подчеркнул Замир Кабулов.

Он также рассказал, что у России есть запасной план действий по Афганистану: "У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию"

Кабулов не опасается, что Афганистан при талибах превратится в новую инкарнацию "Исламского государства": "Я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно".

Также сообщается, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в Кабуле. По словам Кабулова, они с послом Дмитрием Жирновым будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу." Спецпредставитель отметил, что в посольстве России работают около ста человек, часть сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована.

В свою очередь, Соединенные Штаты завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом, по информации ТАСС, заявил журналистам глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.


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URL: https://www.vb.kg/404970
Теги:
Россия
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