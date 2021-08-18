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Рабочие Араванского хлопкозавода обратились к бизнес-сообществу ЕАЭС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Рабочие ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" выступили с обращением к участникам III Кыргызско-Российского бизнес-форума "Новые вызовы и возможности бизнес-партнерства в ЕАЭС", который пройдет 19 августа в Чолпон-Ате. В частности, они просят участников предстоящего международного мероприятия поднять проблему Араванского хлопкозавода и донести ее до властей Кыргызстана. Ниже приводим текст обращения без изменений:

"Рабочие ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" приветствуют Вас на земле Кыргызстана. Предполагаем, что в ходе дискуссии под лозунгом форума новые вызовы и возможности бизнес партнерства будут затронуты и вопросы преодоления вызовов, с которыми сталкиваются инвесторы из России.

Наш завод – один из старейших заводов Юга Кыргызстана. Продукция хлопкозавода поставляется на текстильные предприятия России и пользуется повышенным спросом из-за высокого качества.

Основными владельцами хлопкозавода являются инвесторы из Санкт-Петербурга.

Беды завода начались после того, как в январе 2020 года им были привлечены из России 155 000 000 российских рублей по договорам займа с российской компанией.

После поступления денег из России на банковский счет хлопкозавода киргизские следователи бездоказательно заявили, что перечисленные деньги имеют преступное происхождение в России.

Российские правоохранители проверили российскую компанию и установили законность происхождения перечисленных хлопкозаводу денежных средств, о чем было сообщено киргизским следователям.

Каких-либо запросов или судебных актов со стороны России киргизские следователи не имеют.

Несмотря на это, по требованию следователя счет хлопкозавода с поступившими на него денежными средствами был арестован.

Хлопкозавод не работает уже полтора года, рабочие не получают зарплату, наши семьи бедствуют.

28 июля 2021 года следователь своим постановлением в очередной раз отказал в снятии ареста только по тому основанию, что он опять бездоказательно предположил, что деньги в России получены преступным путем.

Из-за бездоказательных предположений киргизского следователя, которые противоречат официальным выводам российских правоохранителей, предприятие российского инвестора продолжает простаивать.

Так партнерские отношения не должны выстраиваться.

Просим участников бизнес-форума обратить внимание киргизских властей:

- на недопустимость объявлять привлекаемые в Киргизию денежные средства из России преступными при наличии заключений российских правоохранительных органов об их законном происхождении;

- на недопустимость остановки работы в Киргизии предприятия российского инвестора только на основании бездоказательных предположений киргизского следователя.

Мы будем Вам очень благодарны, если Вы поднимите данные вопросы во время бизнес-форума.

Мы надеемся, что руководство Киргизии, наконец, обратит на них внимание и хлопкозавод начнет работать, а мы получать зарплату и сможем кормить свои семьи".

Обращение и подписи рабочих ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" прилагается.


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URL: https://www.vb.kg/404974
Теги:
Араванский район, ЕАЭС, Кыргызстан
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