Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

Россия продолжает расширять авиасообщение с Кыргызстаном

357  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 27 августа будет расширено число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По семь рейсов в неделю теперь можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Кыргызстана, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Авиасообщение с Венгрией и Кипром, которое приостанавливалось из-за пандемии, было возобновлено в июне, с Таджикистаном - в апреле, а с Кыргызстаном - еще в прошлом году. В последнем случае увеличение авиарейсов между РФ и КР продолжилось, начиная с нынешней весны.

Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" была назначена для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по следующим маршрутам: Липецк-Ош-Липецк, Белгород-Ош-Белгород, Липец-Бишкек-Липецк, Белгород-Бишкек-Белгород, Белгород-Тамчы-Белгород, Нальчик-Ош-Нальчик, Нальчик-Бишкек-Нальчик,Калуга-Ош-Калуга, Калуга-Тамчы-Калуга, Кемерово-Бишкек-Кемерово ,Саратов-Тамчы-Саратов, Сочи-Тамчы-Сочи, Воронеж-Тамчы-Воронеж, Барнаул-Тамчы-Барнаул, Оренбург-Тамчы-Оренбург, Волгоград-Тамчы-Волгоград. Во всех случаях частота полетов доводилось до трех рейсов в неделю.

Увеличили частоту полетов по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово авиакомпании "Сибирь", "Северный ветер", рейсы между городами РФ и КР осуществляет также ряд других компаний, включая "Аэрофлот". В целях создания условий для туристического обмена и увеличения пассажирских авиаперевозок между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, в частности с российскими субъектами, входящими в Уральский федеральный округ, между генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге и авиакомпанией "Уральские авиалинии" была достигнута договоренность об открытии сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург и возможности увеличения авиарейсов из столицы Свердловской области в города Бишкек и Ош в летний период.

Начиная с 27 августа, Россия также снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею, Чехию, Египет. А вот Афганистан после захвата его талибами российские самолеты будут огибать. "Временно, до нормализации обстановки самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана", - сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404977
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  