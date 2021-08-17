Россия продолжает расширять авиасообщение с Кыргызстаном

С 27 августа будет расширено число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По семь рейсов в неделю теперь можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Кыргызстана, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Авиасообщение с Венгрией и Кипром, которое приостанавливалось из-за пандемии, было возобновлено в июне, с Таджикистаном - в апреле, а с Кыргызстаном - еще в прошлом году. В последнем случае увеличение авиарейсов между РФ и КР продолжилось, начиная с нынешней весны.

Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" была назначена для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по следующим маршрутам: Липецк-Ош-Липецк, Белгород-Ош-Белгород, Липец-Бишкек-Липецк, Белгород-Бишкек-Белгород, Белгород-Тамчы-Белгород, Нальчик-Ош-Нальчик, Нальчик-Бишкек-Нальчик,Калуга-Ош-Калуга, Калуга-Тамчы-Калуга, Кемерово-Бишкек-Кемерово ,Саратов-Тамчы-Саратов, Сочи-Тамчы-Сочи, Воронеж-Тамчы-Воронеж, Барнаул-Тамчы-Барнаул, Оренбург-Тамчы-Оренбург, Волгоград-Тамчы-Волгоград. Во всех случаях частота полетов доводилось до трех рейсов в неделю.

Увеличили частоту полетов по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово авиакомпании "Сибирь", "Северный ветер", рейсы между городами РФ и КР осуществляет также ряд других компаний, включая "Аэрофлот". В целях создания условий для туристического обмена и увеличения пассажирских авиаперевозок между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, в частности с российскими субъектами, входящими в Уральский федеральный округ, между генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге и авиакомпанией "Уральские авиалинии" была достигнута договоренность об открытии сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург и возможности увеличения авиарейсов из столицы Свердловской области в города Бишкек и Ош в летний период.

Начиная с 27 августа, Россия также снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею, Чехию, Египет. А вот Афганистан после захвата его талибами российские самолеты будут огибать. "Временно, до нормализации обстановки самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана", - сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.