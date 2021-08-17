Российские политологи прогнозируют рост угроз со стороны Афганистана

После ухода американских войск из Афганистана и взятия его под контроль боевиками "Талибана" трагедия этой страны не закончится. Так считает известный российский политолог Юрий Светов, о чем он заявил РЕН ТВ.

"Американцы заранее объявили об эвакуации своих войск из страны и вели какую-то подготовку. Думаю, для них стало неожиданно то, с какой скоростью Афганистан подчинился талибам. Провинции захватывались одна за другой, было молниеносное наступление на Кабул и молниеносный захват города. Возможно, логистика в каких-то местах не сработала, поэтому пришлось посылать дополнительные силы, которые помогут эвакуировать из страны военных и дипломатов. Даже начали срочно секретные бумаги уничтожать", - отметил эксперт.

Он отметил, что за 20 лет в Афганистане было убито много людей после освободительной миссии США. По словам политолога, глубокая вражда между Афганистаном и англосаксонским европейским миром растянется на десятилетия, если не века. Эксперт полагает, что афганцы не забудут, что у них делали англичане и СССР. Также не простят и американцам всей этой ситуации.

"Но будет вестись поиск путей нормализации отношений. Всем надо будет считаться, что у власти в Афганистане находятся талибы. Есть аналитики, которые утверждают, что и талибы, и бежавшее правительство президента Гани подпитывались американцами: оружием, деньгами и советниками. Поэтому каналы влияния остались, однако трагедия Афганистана будет продолжаться", - считает Юрий Светов.

Сегодня всех интересует только один вопрос: что будет дальше с Афганистаном, ведь от этого зависит ситуация в целом регионе. С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к востоковеду, главе Евразийского аналитического клуба Никите Мендковичу.

"Кабул уже полностью контролируется боевиками. В аэропорту города находятся американские войска, которые обеспечивают эвакуацию дипломатов США. Жители, которые хотят покинуть захваченную талибами столицу, штурмуют аэропорт. Но американские военные отгоняют их выстрелами в воздух. Кроме того, вчера в городе были открыты тюрьмы, поэтому криминальная обстановка в городе тоже очень сложная", - сказал эксперт.

По его словам, после того, как талибы возьмут под контроль Афганистан, вырастут риски, что боевики захотят использовать страну в качестве плацдарма для проникновения в Центральную Азию.

"Что касается дальнейших рисков, то они, естественно, есть. Нужно учитывать, что с "Талибаном" сотрудничают различные международные террористические организации. Они сражались на стороне талибов в ходе боевых действий, поэтому сейчас, вероятно, рассчитывают на награду, в том числе на возможность использовать Афганистан в качестве плацдарма для проникновения в Центральную Азию и другие соседние страны. Кроме того, не нужно забывать, что именно боевики контролируют наркотрафик, поэтому может вырасти чисто криминальная угроза. Вероятны попытки использовать наркоканалы для экспансии на сопредельные территории".

Никита Мендкович считает возможным и поглощение боевиками криминальных группировок, чтобы на основе радикальной идеологии сформировать "ночную власть". "Я не думаю, что сейчас имеет смысл говорить о силовом противостоянии талибам, поскольку пока они декларируют, что не будут вторгаться. Ну а начинать против них превентивную войну - противоречит принципам международного права и логики", - резюмировал эксперт.