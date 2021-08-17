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Кадыров призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном

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- Евгений Денисенко
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Союзники России в связи с событиями в Афганистане должны укреплять свои границы и "готовиться к худшему". Об этом заявил, как сообщает ТАСС, глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу...Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас", - сказал Кадыров в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

По его словам, движение "Талибан" было американским проектом, как лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен. "Бен Ладен был придуман против Советского Союза, так что наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку", - подчеркнул глава Чечни.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24" отметил: "Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство".

"Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности. Это обнадеживающий сигнал. Но мы - люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - добавил Кабулов. По его словам, Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников.

Что касается процесса вывода движения "Талибан" из списка террористических организаций, то он должен, подчеркнул спецпредставитель, начаться с резолюции Совета Безопасности ООН: "Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется - с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты".


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URL: https://www.vb.kg/404979
Теги:
Афганистан, Россия, Чечня, Талибан, ООН
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