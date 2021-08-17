Инвесторы из Кореи пожаловались на рейдерский захват

Южнокорейские инвесторы рассказали о незаконном захвате месторождения "Нижний Чандалаш" в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба Антикоррупционного делового совета (АДС).

По словам президента компании "Тоокен Корея" Ли Ген А, Тоочуев Улан, Исраилов Эркин, Осмоналиев Булат и Александр Ким завладели долей компании в 75 процентов с помощью решения Чаткальского районного суда.

Судья Осмонов всячески препятствует гражданам Южной Кореи в восстановлении своих прав. В связи с этим пострадавшие просят дать юридическую оценку действиям судей и сотрудникам районного отделения внутренних дел, а также вышеуказанных лиц.

На данный момент инвесторы, имея 25 процентов акций компании, не могут попасть на территорию рудника и получить свою долю от прибыли за предыдущие годы работы месторождения.

По словам южнокорейских инвесторов, сумма вложенных с декабря 2012-го по 2021 год инвестиций в прииск "Нижний Чандалаш" составила 1 миллион долларов.

АДС отмечает, что подобного рода уголовные дела ведутся недостаточно объективно, что это оказывает негативное влияние на инвестиционный климат страны. Также немаловажным фактором при проведении расследования и обоснованности принимаемых решений со стороны следователей является низкий профессиональный потенциал самих районных следователей внутренних дел, органов прокуратуры, а также коррупционные соблазны. Из-за незнания или же неверной трактовки законодательства КР, неправильно выносимых определений со стороны следователей судом выносятся необоснованные санкции, аресты и приговоры.

"Вместе с тем по категориям подобных дел, которые рассматриваются 3 года и более, объем инвестиций составляет более 1 миллиона долларов. АДС при президенте считает, что центральный аппарат Генеральной прокуратуры должен взять под особый контроль такие дела. Необходимо провести полную инвентаризацию таких дел и пересмотреть их в срочном порядке, так как это напрямую отражается на инвестиционном климате страны", - говорится в сообщении.

Указано, что предложения и меры, которые необходимо предпринять в срочном порядке, Антикоррупционный деловой совет (АДС) направил президенту, а также в Генеральную прокуратуру КР с целью привлечь к ответственности всех лиц, задействованных в рейдерском захвате собственности корейского инвестора.