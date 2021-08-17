Китай первым протянул руку дружбы независимому Кыргызстану

- Официальные кыргызско-китайские отношения за 30 лет независимости нашей страны находятся на достаточно стабильном уровне. С определенного момента руководство нашего государства стало говорить, что Китай играет одну из ключевых ролей в развитии страны. Прежде всего речь шла об экономике, гуманитарной помощи. Я помню, во время трагических событий в Кыргызстане – нападения боевиков на Баткен в 1999 году, Китай первым оказал материально-техническую помощь нашим военным. Вот на эту яркую страницу в истории наших отношений, конечно, все обратили внимание. Китай всегда, надо отметить, откликается на такие гуманитарные акции. Гуманитарное сотрудничество я бы вообще поставил на первое место, - сказал в эксклюзивном интервью VB.KG известный политолог, сопредседатель регионального клуба "Пикир", научный сотрудник НИИ этнологии при Международном университете Кыргызстана Игорь Шестаков.

- Почему?

- В последний год, например, год самых трагических испытаний, которые Кыргызстан пережил за все время своей независимости, именно Китай выделил нашей стране помощь почти на семь миллионов долларов. Особенно это касалось сектора здравоохранения.

Я думаю, что эти гуманитарные акции поддержки можно назвать даже не двусторонними союзническими отношениями, а скорее – братскими. Прошлый год – новая страница в кыргызско-китайских отношениях, когда дружба и союзничество вылились не в подписание протоколов, переговоров, а в братские отношения. Этот год, думаю, можно назвать переломным, поскольку наши отношения выдержали все испытания.

В целом Китай – та страна, которая на системном уровне работает с Кыргызстаном в экономическом плане. Например, границы с Китаем долгое время были закрыты из-за пандемии. В первую очередь пострадали наши предприниматели, поскольку начались проблемы с поставками товаров. Тем более, что 50-60 процентов кыргызстанцев заняты в сфере услуг. Поэтому все почувствовали, что без Китая нам трудно заниматься торговлей внутри страны.

И надо отдать должное дипломатам Китая и Кыргызстана, которые нашли компромиссные решения для открытия границ. И как только в Китае начался спад эпидемии, грузовые поставки возобновились. Это очень важный фактор, который касался миллионов рядовых кыргызстанцев.

- Но почему в таком случае не работает так активно в нашей стране проект "Один пояс – один путь", как например, в Казахстане, в других странах?

- Кыргызстан – это все-таки страна политических и экономических рисков. Инвестиционный климат нестабилен, многие инвесторы задумались уже после свержения режима Акаева, надо ли вкладывать свои средства в нашу экономику. Только за прошлый год инвесторы из разных стран вывели из Кыргызстана не менее 130 миллионов долларов. За последние три года было больше выведено капитала, чем поступило его. Однако Китай продолжил сотрудничество, несмотря на то, что у нас потом еще несколько раз менялась власть революционным путем. Китайские инвесторы приходят, хотя они подчас несут потери, рискуют.

Поэтому надо максимально использовать те преимущества, которые дает нам наш сосед. И это не только мое мнение. Большинство экспертов, политологов из стран СНГ говорят, что Кыргызстану надо использовать фактор соседства с Китаем, рынок которого огромен, это 1 миллиард 400 миллионов населения.

Мы же можем производить то, что всегда и везде будет востребовано. Свою аграрную продукцию можем поставлять и на китайский рынок. Вступив в ЕАЭС, мы начали решать вопросы качества, чтобы наша продукция отвечала европейским стандартам. К сожалению, долгое время китайский рынок был для нас закрыт, поскольку непонятно было, насколько качественна наша продукция. Сейчас в стране появилось больше возможностей производить экологически чистую продукцию, в которой Китай заинтересован. Но мы этот фактор используем не в полной мере из-за проблем с логистикой.

На одной из недавних встреч зашел разговор и о проекте "Один пояс – один путь". Эксперты справедливо отметили, что Кыргызстан не представил ни одного серьезного проекта, под реализацию которого выделяются деньги в рамках инициативы. И не потому, что Китай не предлагает. Их нет, потому что мы сами не можем разобраться, как использовать этот огромный потенциал. Все упирается либо в коррупцию, либо в частую смену правительства (за последние лет десять у нас сменилось десять или одиннадцать составов). Кто рискнет вкладывать инвестиции, когда сегодня одно правительство, а через полгода в кабмине уже другие люди? Вот эти парламентские качели, в которых мы, к сожалению, оказались с 2010 года, нанесли существенный удар по экономике, поскольку инвесторы не знали, с кем вести переговоры. И хотя географически мы находимся ближе всех к Китаю, но стоим в стороне от проекта "Один пояс – один путь". Мы оказались заложниками бардака (будем называть вещи своими именами) под вывеской парламентская система, когда правительства менялись каждый год, и никто ни за что не отвечал.

И позиция нынешнего президента Садыра Жапарова, что власть должна быть прогнозируемая и ответственная, мне вполне понятна, я ее разделяю. И думаю, что вопросы по максимальному использованию того потенциала, который заложен в этом проекте, будут наконец решаться. Многое сейчас зависит от профессионализма и компетенции представителей правительства, парламента.

Думаю, что надо переходить к созданию совместных предприятий с привлечением инвестиций и менять отношение к инвесторам. Достаточно вспомнить скандальную историю с созданием логистического центра в Ат-Башы. Сначала проект на уровне премьера поддерживается, даются гарантии китайскому инвестору, который вкладывает десятки миллионов долларов. А когда приступили к осуществлению проекта, появляются недовольные среди местного населения. Правительство же становится в позу страуса, зарыв голову в песок: ничего не знаю, не вижу и не слышу.

А этот проект надо было сохранить. Он предоставлял тысячи рабочих мест кыргызстанцам и открыл бы новые возможности для производителей Кыргызстана. Мы похоронили этот проект под недобросовестной работой наших чиновников, под их безответственностью. Это нанесло огромный вред нашей экономике, а для китайских инвесторов загорелась красная лампочка: опасно!

Десятки стран заинтересованы, особенно сейчас, в том, чтобы китайский бизнес чувствовал спокойно себя на их территории, и готовы предоставить ему для этого различные преференции. Сегодня за инвестора надо бороться, особенно нам. Своих ресурсов поднять экономику у нас никогда не хватит. Она, скажем так, находится в реанимационном состоянии. На мой взгляд, нынешний год, пожалуй, один из самых сложных для Кыргызстана за все годы независимости. И мы уже вспоминаем о тех неиспользованных возможностях, которые предоставляло стране строительство того же логистического центра в Ат-Башы. Уже прозвучали голоса начать его вновь.

- Почему, на ваш взгляд, это происходит?

- Продекларировав проект "Один пояс – один путь", мы практически не вели информационную работу о его сути, выигрыше, который он принесет стране. Вряд ли кто из кыргызстанцев не слышал названия проекта "Один пояс – один путь". Но почти никто ничего толком не знает о нем и не понимает его целей. Все контакты, как правило, ведутся на официальном уровне. Но на уровне общества, даже экспертного сообщества разъяснения сути проекта нет.

События в Ат-Башы – это ярчайший пример. Информационный вакуум привел к тому, что люди практически ничего не знали о проекте. А незнание порождает страх, что, дескать, мы потеряем свою независимость, свою территорию. Только после митингов местных жителей все стали задумываться, что надо было поговорить с населением. Почему до этого не объяснили толком людям все преимущества этого строительства? В то время как другие силы профессионально поработали с населением.

Причем страх, недовольства стали подогреваться в тот момент, когда отношения между Китаем и США вышли на уровень информационных войн. Эти войны проходят через нас. И этот негатив со стороны США начал заполнять сложившийся информационный вакуум. Все эти недовольства и митинги имели под собой определенные политические задачи. Причина их находится не в Кыргызстане, их сценаристы скрываются за океаном. И, заметьте, вовсе не случайно с маниакальной настойчивостью муссируются в прессе темы лагерей перевоспитания в Синьцзяне и якобы ущемления прав мусульман. Их активно освещают СМИ, в том числе в ЦА, финансируемые Госдепом США. Они ведут четкую информационную компанию.

Госдеп США выделил на этот год сотни миллионов долларов, насколько известно, не менее 600 на так называемую "демократизацию" в России и Китае по-американски. И эти деньги уже работают в Кыргызстане, чтобы максимально осложнить жизнь Китаю, через те процессы, которые США будут продвигать в Центральноазиатском регионе. Поэтому антикитайские настроения да и антироссийские тоже будут постоянно на максимальном уровне искусственно подогреваться.

- И какой выход? Что можно противопоставить этому?

- Пандемия, конечно, – плохой друг диалогу между нашими странами. Но, считаю, что крайне необходимо даже в такой ситуации, чтобы мы как можно больше узнавали друг о друге. Например, у нас совершенно не проводятся социологические исследования об отношениях наших стран. Последнее социсследование проводилось года четыре назад, и самое интересное – проводил его Американский университет. А почему это не сделать совместно нашим странам в рамках ШОС, например. Именно народная дипломатия, экспертное взаимодействие, информационное, проведение совместных мероприятий – это та основа, на которой могут стабильно развиваться отношения.

Весной 2020 года я и несколько моих коллег-политологов вместе с университетом им. Арабаева провели акцию: "Живи, Ухань". И таких акций в поддержку Китая в то время должно было быть больше. Мы выразили признательность за помощь, оказанную нам. Это и есть пример народной демократии. И сейчас именно Китай пришел на помощь, когда в стране сложилась аховая ситуация с вакцинацией, предоставив сначала 150 тысяч доз вакцины, а потом, когда ее практически не осталось, выделил еще 1 миллион 250 тысяч доз. Причем безвозмездно.

Китай для меня - образец страны, которая сумела сотворить китайское чудо, хочется, чтобы это чудо присутствовало в кыргызско-китайских отношениях. И надо не терять времени и творить его вместе.