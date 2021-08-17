За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 6 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 6 медицинских работников. Такие данные на 17 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 2 случая;

в Чуйской области – 1;

в Иссык-Кульской области – 1;

в Баткенской области – 2.

За сутки из стационаров были выписаны 4 выздоровевших медицинских работника. С домашней самоизоляции выписаны 10 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6685 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6305 человек.