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В тени дубов и кленов Карагачевой рощи

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- Айжан Мамбеталиева
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В честь 30-летия независимости Кыргызстана, муниципалитет столицы решил запустить серию историй о городе и горожанах, интересных городских местах. И очередной рассказ о Карагачевой роще.

Всего два века назад на месте современного Бишкека была сухая степь. Только по берегам рек росли леса, территорию ныне занятую городом пересекали более десятка узких речушек.

В 1881 году известный петербургский садовод Алексей Фетисов со своими учениками создали парк "Карагачевая роща". Именно они впервые посадили большую часть деревьев, которые до сих пор растут в этом огромном парке.

Карагачевую рощу Алексей Фетисов поднимал на сплошных тростниковых зарослях от улицы Ташкентской до реки Чу на границе с Казахстаном, там росли камыш и кустарники. Все это было болотной местностью.

Он настолько горел своей идеей, что заразил ею горожан. Жители собирались по воскресеньям и помогали ему высаживать деревья вдоль арыков, а в 1940-х годах горожане сами выкопали ручным способом котловины для двух озер: Комсомольского и Пионерского.

После Великой Отечественной войны парк был расширен и стал одним из любимых мест для отдыха жителей Бишкека.

Роща сейчас является настоящим оазисом в городе Бишкек и гордостью Свердловского района, площадь 143 гектара. Там произрастает более 50 видов деревьев: береза, дуб, клен, тополь, туи, кусты черемухи и многие другие.

Сегодня парк привлекает горожан не только вековыми деревьями, но веревочным парком "Аркан Токой", который спроектирован и создан из экологически чистых и дружественных природе материалов. При строительстве парка не было нанесено вреда ни одному дереву.

Карагачевая роща – это, прежде всего, теплые воспоминания наших дедушек и бабушек, где они неспешно прогуливались, взявшись за руки, школьников и студентов, которые проводили здесь свое беззаботное юношество, плескались в водоемах, бегали наперегонки и ели вкусное мороженое.


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URL: https://www.vb.kg/404990
Теги:
мэрия, Бишкек
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