Цель вакцинировать 1 миллион граждан до середины августа не достигнута

Темпы вакцинации очень низкие и цель вакцинировать 1 миллион граждан до середины августа в Кыргызстане не достигнута. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек. Похоже, этого уровня вакцинации не удастся достичь к 2022 году.

Как сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 23 тысячи 629 человек. Из них первой дозой вакцинировано 8 тысяч 926 человек, второй - 14 тысяч 703.

На сегодняшний день всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 595 тысяч 600 человек, второй дозой – 277 тысяч 805.

В штабе потребовали ускорить темпы вакцинации, поскольку пока только вакцины могут защитить от смертельной опасности коронавируса и предотвратить его распространение в стране. В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной. Но она может и измениться, если не предпринять мер для борьбы с вирусом.