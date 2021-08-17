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"Сейчас в Кыргызстане есть политическая воля к решению сложных вопросов"

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- Бакыт Басарбек
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"Сейчас в Кыргызстане есть политическая воля к решению сложных вопросов, которые накапливались десятилетиями. Теперь нужно грамотное и своевременное обеспечение аналитикой, мониторингом органов государственной власти для того, чтобы противостоять сложным, комплексным вызовам. Об этом в ходе круглого стола "Актуальные вызовы национальной безопасности Кыргызстана" заявил политолог Денис Бердаков.

По его словам, если Кыргызстан не сможет своевременно перестроиться, то страну ждут новые потрясения.

- К примеру, в Кыргызстане идет трансформация торгово-логистических маршрутов, смена экономической модели развития, сильнейшая региональная засуха, демографические и социальные проблемы, сложности с цифровым суверенитетом. В современном мире научно-технический прогресс определяет содержание и характер интеграционных процессов. Если Кыргызстан не сможет построить для активной молодежи экономику нового типа с высокими зарплатами, наукоемкими производствами и сервисами на базе ВУЗов и ориентацией на научные достижения, то страну ждет очередной виток архаизации и эскалации политического напряжения, - отметил Бердаков.

Эксперт напомнил, что сейчас экономика Кыргызстана переходит от мелкотоварного к средне-товарному производству, с более-менее понятными стандартами качества.

- Чтобы начать экспортные поставки, например, в Китай, нужны не только строгие стандарты качества, но и большие объемы. В этом кроются значительные проблемы. Конечно, появился ряд предприятий или сельских кооперативов, производящих определенную продукцию. Например, сейчас фермеры активно высаживают польские саженцы яблок и потом их массово экспортируют в Россию, то есть мы постепенно входим в торгово-логистические цепочки России. Этот процесс долгий, но хорошо, что он начался. Еще нужно лет 10-15, чтобы мы полностью туда вошли, но для этого нужна в том числе и политическая стабильност, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/404999
Теги:
реформы, Кыргызстан, экономика
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