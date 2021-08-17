В Таджикистане проходят таджикско-китайские антитеррористические учения

На территории учебного центра МВД Таджикистана, который расположен в Рамитском ущелье, в городе Вахдат, сегодня, 17 августа, стартуют таджикско-китайские антитеррористические учения, сообщил "Азия-Плюс" источник в МВД республики.

Учения продлятся до 20 августа. В них будут задействованы спецподразделения МВД Таджикистана и Министерства общественной безопасности Китая.

Между тем, согласно сообщению пресс-центра МВД, 16 августа в Душанбе состоялась встреча министра внутренних дел генерал-полковника милиции Рамазона Рахимзода с представителями Министерства общественной безопасности Китая под руководством Лю Юнфэня.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения вышеназванного совместного тактического учения специальных структур по борьбе с терроризмом в горных условиях Таджикистана.

Источник: asiaplustj.info