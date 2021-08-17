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В Таджикистане проходят таджикско-китайские антитеррористические учения

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На территории учебного центра МВД Таджикистана, который расположен в Рамитском ущелье, в городе Вахдат, сегодня, 17 августа, стартуют таджикско-китайские антитеррористические учения, сообщил "Азия-Плюс" источник в МВД республики.

Учения продлятся до 20 августа. В них будут задействованы спецподразделения МВД Таджикистана и Министерства общественной безопасности Китая.

Между тем, согласно сообщению пресс-центра МВД, 16 августа в Душанбе состоялась встреча министра внутренних дел генерал-полковника милиции Рамазона Рахимзода с представителями Министерства общественной безопасности Китая под руководством Лю Юнфэня.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения вышеназванного совместного тактического учения специальных структур по борьбе с терроризмом в горных условиях Таджикистана.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/405001
Теги:
Китай, Таджикистан, учения
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