Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

Карагачевая роща в Бишкека стала меньше почти на 40 гектаров

44  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Карагачевая роща по-прежнему является оазисом в городе Бишкек и гордостью Свердловского района, площадь рощи 143 га. Там произрастает более 50 видов деревьев: береза, дуб, клен, тополь, туи, кусты черёмухи и другие".

Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

К этому сообщению пресс-службы можно добавить, что в 1984 году, по данным вышедшей тогда в свет энциклопедии "Фрунзе", общая площадь рощи составляла 180 гектаров. Увы, налицо резкое сокращение площади "Карагачей", как рощу называли фрунзенцы и называют бишкекчане.

По данным мэрии, сегодня роща привлекает горожан не только вековыми деревьями, но и веревочным парком "Аркан Токой". "Аркан Токой" спроектирован и создан из экологически чистых и дружественных природе материалов. При строительстве парка не было нанесено вреда ни одному дереву.

- Если вы устали от городской суеты, не забывайте, что в нашем городе есть уникальный парк для отдыха. Приходите почувствовать неповторимую атмосферу! – приглашает мэрия.

Там напоминают, что в 1881 году садовод Алексей Фетисов со своими учениками начал посадки на месте будущей рощи.

К сведениям мэрии можно добавить малоизвестный факт, что в конце 1930-х годов в южной части рощи был создан не более не менее, как "Центральный парк культуры и отдыха". К сожалению, к настоящему времени от того просуществовавшего совсем недолго ЦПКиО осталось очень мало, в основном только залитые асфальтом большие аллеи на правом берегу БЧК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405002
Теги:
мэрия, озеленение, Свердловский район, парк, Бишкек, Фрунзе
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  