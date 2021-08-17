Карагачевая роща в Бишкека стала меньше почти на 40 гектаров

Карагачевая роща по-прежнему является оазисом в городе Бишкек и гордостью Свердловского района, площадь рощи 143 га. Там произрастает более 50 видов деревьев: береза, дуб, клен, тополь, туи, кусты черёмухи и другие".

Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

К этому сообщению пресс-службы можно добавить, что в 1984 году, по данным вышедшей тогда в свет энциклопедии "Фрунзе", общая площадь рощи составляла 180 гектаров. Увы, налицо резкое сокращение площади "Карагачей", как рощу называли фрунзенцы и называют бишкекчане.

По данным мэрии, сегодня роща привлекает горожан не только вековыми деревьями, но и веревочным парком "Аркан Токой". "Аркан Токой" спроектирован и создан из экологически чистых и дружественных природе материалов. При строительстве парка не было нанесено вреда ни одному дереву.

- Если вы устали от городской суеты, не забывайте, что в нашем городе есть уникальный парк для отдыха. Приходите почувствовать неповторимую атмосферу! – приглашает мэрия.

Там напоминают, что в 1881 году садовод Алексей Фетисов со своими учениками начал посадки на месте будущей рощи.

К сведениям мэрии можно добавить малоизвестный факт, что в конце 1930-х годов в южной части рощи был создан не более не менее, как "Центральный парк культуры и отдыха". К сожалению, к настоящему времени от того просуществовавшего совсем недолго ЦПКиО осталось очень мало, в основном только залитые асфальтом большие аллеи на правом берегу БЧК.