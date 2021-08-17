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Бишкек станет культурным центром СНГ и мира

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- Вячеслав Аникин
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Два значимых культурных мероприятия пройдут в Бишкеке в конце августа и в сентябре. К нам в гости приедут известные музыканты и литературоведы.

Так, в 30 августа в Кыргызском Национальном академическом театре имени Абдыласа Малдыбаева состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ,дирижировать которым будут Константин Науменко и Сергей Скрипка. В программе концерта - произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, современных авторов. Выступление оркестра приурочено к 30-летию Независимости Кыргызстана.

С 15 по 19 сентября также в Бишкеке пройдет Всемирный фестиваль эпосов народов мира. В Кыргызстан приедут известные исследователи произведений устного народного творчества из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Подобное мероприятие, кстати, прошло в нашем городе два года назад. Литературоведы, историки говорили о способах сохранения эпосов и о методах увлечения ими молодежи. Кроме того, перед бишкекчанами на различных сценических площадках выступали фольклорные ансамбли. После завершения этого мероприятия кыргызский народный эпос Манас был признан одним из самых значимых памятников устного народного творчества всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/405005
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