Как связан экс-глава центра изучения Турции в Казани с Орханом Инанды

История с похищением в Кыргызстане Орхана Инанды, как выяснилось, имеет свою предысторию. И началась она, по информации издания Татарстана "БИЗНЕС Online" в Казани. И имеет более глубокие корни, чем было известно ранее.

Так недавно дипломатический скандал едва не разгорелся вокруг генконсула Турции в Казани Исмета Эрикана. Одному из его приближенных, руководителю центра изучения Турции, аннулировали вид на жительство. С примечательной формулировкой - за угрозу безопасности России. После чего 50 казанских студентов, которые должны были стажироваться в Турции, получили отказ в получении турецких виз. Ситуацию, по данным источников "БИЗНЕС Online", пришлось разруливать российскому МИДу.

Дипломатическое противостояние вокруг генерального консула Турции в Казани Исмета Эрикана стартовало в конце 2020-го. В ноябре прошлого года управление по вопросам миграции МВД по РТ вынесло решение о выдворении из страны бывшего директора центра изучения Турции Ихсана Демирбаша. Ему аннулировали вид на жительство. В обосновании такого решения сказано, что Демирбаша подозревают в попытке "насильственного изменения основ конституционного строя РФ", а также в том, что он "иными действиями создает угрозу безопасности РФ".

Согласно их данным, одним из поводов выдворения Демирбаша стало выявление его связи с движением Фетхуллаха Гюлена - запрещенной в Турции организации, обвиняемой режимом Реджепа Тайипа Эрдогана в терроризме. После того как Демирбаш покинул Россию, он вернулся в Турцию, где местные спецслужбы якобы проверяли его на причастность к организации гюленистов. Впрочем, никаких санкций в его отношении не последовало. С возвращением на родину Демирбаш устроился на работу в Институт им. Юнуса Эмре.

С именем Демирбаша в Казани связывают открытие в 2013 году центра изучения Турции при КФУ - это совместный проект Института востоковедения и международных отношений и того самого турецкого Института им. Юнуса Эмре. Во главе нового подразделения при КФУ встал Демирбаш, официально числившийся сотрудником ООО "Компания Трой". Организация, судя по открытым данным, занималась розничной торговлей канцелярскими товарами в специализированных магазинах.

Центр изучения Турции при КФУ, судя по описанию на сайте вуза, помогал студентам в изучении турецкого языка, литературы, истории, экономики, права Турции, проводил конференции и семинары с турецкими специалистами в данных областях, отправлял студентов на летние стажировки, организованные Институтом им. Юнуса Эмре.

Долго центр изучения Турции при КФУ не просуществовал. В конце 2015 года отношения между Москвой и Анкарой резко охладели из-за сбитого турками в Сирии российского Су-24. После этого в начале декабря закрылся турецкий центр в Казани. После восстановления отношений России и Турции центр заново открывать не стали по ряду межгосударственных причин.

Хотя центр изучения Турции при КФУ закрылся, но появилась его "реинкарнация". Команда, возглавляемая Демирбашем, осталась в Татарстане. В конце 2018 года генконсульство Турции в Казани договорилось об открытии центра турецкой культуры и изучения турецкого языка на базе Казанского кооперативного института Российского университета кооперации (ККИ РУК). Курировал вопросы создания центра от турецкой стороны как раз Демирбаш. "С господином Ихсаном Демирбашем мы познакомились в консульстве, когда пришли с инициативой об открытии турецкого культурного центра на базе Казанского кооперативного института. Он нас проконсультировал о том, каким образом оснастить центр, какой дизайн можно использовать и какая материально-техническая база необходима для функционирования центра", - рассказала "БИЗНЕС Online" ректор ККИ Алсу Набиева.

Центр при ККИ презентовался как совместный проект с генконсулом Турции в Казани в рамках развития российско-турецких отношений в сфере туризма. На базе центра планировалось организовать "постоянно действующие курсы турецкого языка, литературы и истории, декоративно-прикладного искусства" и т. п. Аудитории центра турецкой культуры в ККИ генконсул Турции осматривал лично вместе с Набиевой. А компанию им, судя по фотографиям, составлял Демирбаш.

В 2019 году в Казани консульское кресло занял Исмет Эрикан. На дипломатической службе он аж с 1979 года - это опытный дипломат, побывавший с многочисленными миссиями в Болгарии, США, Франции, на Тайване.

При этом, несмотря на смену начальства, связи с Демирбашем у генконсульства Турции сохранились. "Демирбаш отвечал за проведение на базе казанских вузов, Академии наук РТ, а также в режиме онлайн на платформе Zoom тюркологических конференций и симпозиумов, на которые завлекал студентов и преподавателей учебных заведений Казани. Выступающими лицами на данных мероприятиях являлись турецкие научные деятели, а также генконсул Эрикан", - уверяет наш источник.

В середине 2020 года турецкие предприниматели Ондер Оздемир и Айхан Таш, по сведениям наших собеседников, не раз указывали Эрикану на наличие у них информации о причастности Демирбаша к организации Гюлена с просьбой довести эти сведения до турецких правоохранителей. Но реакция на Демирбаша последовала только к концу года, и не от Эрикана, а от МВД Татарстана.

Турецкий след от Казани – до Бишкека

Не так давно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об операции своих спецслужб в КР, которые доставили в страну Орхана Инанды. По словам турецкого лидера, этот человек является одним из высших руководителей движения FETO, проводившим политику Гюлена через образовательные программы в Средней Азии. В Турции FETO под запретом, аббревиатура расшифровывается как "Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена", организовавшая в стране попытку военного переворота в июле 2016 года. В ответ Бишкек заявил, что Инанды, являющийся руководителем сети школ "Сапат", прежде всего гражданин Кыргызстана, которого турецкие спецслужбы якобы выкрали, чем нарушили нормы международного права.

Под раздачу первой попало посольство Турции в Кыргызстане. Сторонники Инанды заявляли, что именно там почти месяц и удерживали похищенного. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично распорядился вызвать турецкого посла в МИД, где ему вручили ноту в связи с этим инцидентом. Турецкая сторона объяснялась, что спецоперация по Инанды проводилась не в КР, стремясь как-то урегулировать конфликт. Также выяснилось, что Орхан Инанды имел турецкое гражданство.

В этой связи в Бишкеке даже звучали публичные требования объявить посла Турции персоной нон грата, но последний в своем интервью СМИ объяснил позицию турецких властей по этому вопросу. Тем не менее, как уверяют собеседники "БИЗНЕС Online", за ситуацией пристально следят и в Татарстане.