Засыхаем! Почему в Кыргызстане ситуация с поливом сельхозкультур ухудшается

Министр сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов Аскар Жаныбеков вынужден был признать на недавней встрече с журналистами, что потери урожая в нынешнем году из-за засухи составят 25-30 процентов."Но впредь мы предпримем энергичные меры по надежному обеспечению фермеров поливной водой",- заявил глава нашего аграрного ведомства. Но какие это будут меры, министр почему-то не рассказал.

О ситуации в аграрном секторе в нашей стране сегодня знают, наверно, все кыргызстанцы. Каждый из нас с тревогой думает о том, сможем ли мы покупать зимой необходимые продукты питания, а главное - по какой цене. Для подобных тревог есть основания. Если в прошлом году урожай пшеницы с одного гектара составлял 24 центнера, то сейчас, по словам министра Жаныбекова - 12-14 центнеров. А когда хлеб поднимется в цене, то обязательно подскачет стоимость и других видов продовольствия.

Как же мы дошли до жизни такой, что не в состоянии обеспечить себя даже самыми продуктами питания. Ответ на этот риторический вопрос недавно дал заместитель Аскара Жаныбекова - Азамат Мукашев: "Мы долгое время не обращали должного внимания на развитие сельского хозяйства и сегодня пожинаем плоды нашего беспечного отношения к жизненно важной отрасли".

Нужны примеры? Пожалуйста! Помнится, в конце 90-х годов в Кыргызстан приезжали бизнесмены из Израиля и предлагали нам помощь в производстве и поставках оборудования для капельного орошения полей. Они говорили тогдашним руководителям нашей аграрной отрасли, что грядет время дефицита поливной воды, а потому большие урожаи можно будет получать только благодаря этой чудо-техники. Естественно. Спецы из Министерства сельского хозяйства Кыргызстана гостей чуть ли не на смех подняли. Наши завы и замзавы, заявили израильтянам, что живительной влаги в нашей стране хватит на несколько поколений, а потому необходимости в капельном орошении нет и не будет. Да уж, наша близорукость порой не знает границ.

В Кыргызстане на сегодняшний день насчитывается 1 миллион 300 тысяч гектаров пашни, миллион из которой орошается. В советские годы была создана и надежно функционировала добротная система мелиорации. Все 600 колхозов-совхозов надежно обеспечивались живительной влагой. Конечно, были засушливые годы, но в таких случаях проводились работы по экономию живительной влаги. Кроме того, почти в каждом районе были взведены бассейны по суточному, декадному регулированию воды, более 20 тысяч километров арыков, лотков поддерживались в рабочем состоянии.

Сейчас картина совершенно противоположная. Бассейнов по регулированию воды почти не осталось, из-за аварийного состояния лотков, арыков теряется до 40(!) процентов живительной влаги.

В нулевых годах зарубежные друзья настоятельно советовали нам создавать при каждом айыл-окмоту ассоциации водопользователей. Бывшие руководители аграрной отрасли сразу же взяли под козырек и начали создавать эти общественные организации. А как же чиновники могли ослушаться благодетелей?! Ведь под этот проект друзья выдавали нам громадные кредиты. Сейчас уже можно уверенно говорить, что ассоциации водопользователей нанесли фермерам больше веда чем пользы. Во-первых, вода, согласно Конституции, является государственной собственностью, и потому только оно должно заниматься вопросами ее распределения, а во-вторых, ассоциации оказались экономическими банкротами. Крестьяне платят за каждый литр живительной влаги всего лишь по несколько тыйынов, в результате бюджеты этих ассоциаций ничтожно малы, у них нет средств на ремонт сельской оросительной сети, а о прокладке бетонных каналов вообще не может быть речи.

До 1991 года в республике действовали 1300 водяных скважин и они успешно орошали поля, где не было арычной системы. Сейчас функционируют только несколько таких источников. Как могло государство забыть о скважинах - остается только догадываться. Правда, сейчас Минсельхоз намерен возродить 260 скважин. Поразительные темпы, - ничего не скажешь!

Согласно данным ученых, к 2050 году площадь ледников в Кыргызстане сократится по меньшей мере на четверть. Эти факты светила науки озвучивали не вчера, а еще 10-15 лет назад. Но чиновники оставались глухими к предупреждениям знающих людей и ничего серьезного не делали по улучшению состояния мелиоративной отрасли. Во всяком случае, внутрихозяйственная поливная система сейчас находится в удручающем положении.

Но в этом году власти страны намерены предпринять решительные меры по обеспечению всех фермеров Чуйской области, проживающих в засушливых районах, поливной водой. Правительство решило возвести Обводной Чуйский канал, эксплуатация которого позволит обеспечить живительной влагой всех крестьян региона.

Мысль здравая, своевременная, только сначала нужно позаботиться об улучшении внутрихозяйственных оросительных систем. Иначе, живительная влага, добытая с таким большим трудом, будет опять пропадать. Необходимо снова возводить водохранилища. Эти объекты жизненно необходимы фермерам. Наши ледники обычно начинают таять в июле,а вода фермерам нужна в мае, а то и раньше, когда у растений начинается вегетационный период.В прошлые годы ситуацию спасали водохранилища и бассейны, в которые стекалась талая вода, а сейчас этих объектов нет, поэтому и урожаи в стране ничтожно малы и мы все больше страдаем от засухи.

И,конечно же, необходимо приложить все силы для развития капельного орошения. В стране, как известно, 360 тысяч фермерских хозяйств, а согласно официальным данным, системы капельного орошения приобрели только 1300 крестьян. Пусть половина из них не нуждаются в этих агрегатах, но остальным они необходимы как воздух. Может быть имеет смысл открыть специальную кредитную линию желающим приобрести необходимое оборудование?