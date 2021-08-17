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Российские альпинистки покорили безымянную вершину в горах Памиро-Алая

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- Евгений Денисенко
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Женская команда альпинистов совершила первовосхождение на непокоренную безымянную вершину в горах Памиро-Алая. Высота пика - 4818 метров над уровнем моря.

Как отмечают российские СМИ, Памиро-Алай - горная система на юго-востоке Центральной Азии, которая расположена на территории Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, частично заходит в Китай и Афганистан. Восхождение проходило в условиях неустойчивой погоды. Снегопады не прекращались и в день подъема, и в день спуска. Но покорение вершины, несмотря на его сложность, прошло, к счастью, без происшествий.

В составе команды шли красноярские спортсменки Мария Дюпина и Марина Попова, а также Надежда Оленева из Перми. Мария и Марина - члены сборной Красноярского края, мастера спорта по альпинизму. Надежда - выпускница Пермского политехнического университета и Высшей школы экономики.

"Сегодня утром отправились из Красноярска в солнечную Киргизию навстречу гранитным Каравшинским стенам, – сообщала Надежда в соцсетях. – У нашей girls team с Мария и Марина много планов, пусть все сбудется! Сейчас в Оше закупились продуктами и всем необходимым и забрасываемся в горы. Будем без связи несколько недель, без мессенджеров и срочных дел. Только мы и горы".

А уже через несколько дней Оленева отчиталась об успешном завершении экспедиции: "Спустились в Ош! Погода в этом году была полна сюрпризов, но нам всё же удалось осуществить все задуманное! Сходили в Каравшине маршруты Терехина 5а на Жёлтую стену и Тимофеева 6а на Асан. И самое главное – сделали первовосхождение на пик 4818 по В ребру, ор. 5б нашей женской командой с Марина и Мария. На фото пик 4818 немного угрюмый и величественный в непогоду".

В группе был и четвертый человек. Под горой девушек дожидался единственный представитель сильного пола Денис Никифоров, тоже из Красноярска.

Как отметила у себя в фейсбук-аккаунте Марина Попова, вершину для восхождения предложила Надежда Оленева – еще в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось отложить. В этом же году все получилось.

Про пермскую подругу Марина Попова написала так: "Большее количество времени проводит в Крыму и на Кавказе. Инструктор по альпинизму – учит новичков и не только тонкостям альпинизма"

Теперь, согласно международным правилам, девушки могут дать безымянной вершине название.


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URL: https://www.vb.kg/405014
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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