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Мэрия приглашает бишкекчан на диалог

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- Айжан Мамбеталиева
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В муниципалитете состоялась первая рабочая встреча вице-мэра Виктории Мозгачёвой по проекту "Открытый диалог горожан и мэрии столицы".

В столице будет проведено 6 встреч – открытых диалогов с горожанами и итоговый круглый стол.

По итогам всех встреч 60 активных бишкекчан получат призы. Свои вопросы можно задавать на страницах четырёх акимиатов в социальной сети Facebook.

Проект реализуется совместными усилиями мэрии столицы, академии государственного управления, общественным фондом "Человек. Право, свобода", при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Первая встреча состоится 21 августа с 18:00 до 20:00 часов в парке Здоровья по теме: Доступная и комфортная среда для ЛОВЗ. Все желающие могут прийти и принять участие.


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URL: https://www.vb.kg/405021
Теги:
мэрия, Бишкек
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