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Этнические кыргызы из Таджикистана провели встречу в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Переселенцы из Таджикистана, этнические кыргызы собрались в Бишкеке, чтобы обсудить накопившие проблемы.

Встреча проводилась по инициативе молодежной группы из числа самих кыргызов- переселенцев из Таджикистана.

Участники мероприятия рассказали о том что их тревожит, какие пролемы они хотели бы решить.

- К сожалению, у нас много проблем, а мы хотим, находясь на родине, чувствовать себя как дома, а не чужими. Мы пока сталкиваемся с недопониманием наших проблем. Несмотря на указ президента, до сих пор трудно получить документы на гражданство и паспорт. Много бумажной волокиты. Есть вопросы по выделению земли для социально необеспеченных, многодетных землей и целый ряд других. Например, интеграция в обществе. Для этого мы и собираемся, чтобы разобраться с тем, что мешает нашим людям нормально жить, - пояснил один из инициаторов встречи Адилбек Имранов.

Во время обсуждения молодые выступающие напомнили о том, что они дети первых переселенцев из Таджикистана. Выросли в Кыргызстане, получили образование, и сама ситуация темы переселенцев из Таджикистана, по их словам, требует развития, новых решений и подходов.

Участники встречи рассказали о вкладе, который вносят переселенцы из Таджикистана в спорт, образование, науку Кыргызстана. Кто-то работает врачом в Нацгоспитале, кто-то участник чемпионата мира по борьбе, также есть инженеры, журналисты и представители других профессий. При этом многие до сих пор годами не могут получить документы на гражданство и живут с особым статусом на своей родине - люди без гражданства.


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URL: https://www.vb.kg/405022
Теги:
соотечественники, Таджикистан, Бишкек, Кыргызстан
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