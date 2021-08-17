В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! – это крупнейшая 4G LTE-сеть

Не терпится отправиться за впечатлениями в загородную поездку в выходные? Именно сейчас – самый разгар сезона по всем туристическим направлениям. Пока погода благоприятствует, самое время воплотить свои мечты в жизнь.

Мобильный оператор О! поможет вам быть на связи в пути, обеспечив надёжный сигнал и, что особенно удобно, – самую большую сеть обслуживания клиентов O!Store – это более 100 магазинов по всей стране и тысячи фирменных терминалов для приёма платежей.

Технические специалисты О! постарались для вас и улучшили качество сигнала в более 150 населённых пунктах. Проведённые работы ещё более ускорили пропускную способность 4G LTE-сети и других стандартов связи. Стабильно лучше сигнал О! теперь ловит в следующих городах, сёлах и на территории стратегических объектов:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант, Кара-Балта, Токмок, в ж/м "Акыл-Ордо", на территории центра отдыха "12 каминов", горнолыжной базы "Орловка", на золоторудном комбинате "Алтын-Кен", а также в сёлах Александровка, Тош-Булак, Берюлю, Арпа-Тектир, Маевка, Лебединовка, Искра, Нижняя Ала-Арча, Ильичевское, Петровка, Крупское, Садовое, Мраморное, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Кызыл-Суу, Алмалуу, Восток. Иссык-Кульская область: в городах Чолпон-Ата, Каракол, в сёлах Булан-Сёгёттю, Корумду, Чон Сары-Ой, Тегизчил, Ырдык, Тилекмат, Джер-Уй, Бар-Булак, Тогуз-Булак, Ой-Тал, Ырдык, Темир-Канат, Кара-Ой, Бостери, Орто-Орюктю, Орнек, Тору-Айгыр, Бостери, Бактуу-Долоноту, Каджи-Сай, Тамга, Чок-Тал, Баетовка. Таласская область: в сёлах Озгерюш, Шекер, Уч-Эмчек, Боо-Терек, Нылды, Кек-Кашат, Атая Огонбаева, Талды-Булак, Кек-Токой, Кум-Арык, Маданият, Аманбаево, Кек-Сай. Нарынская область: в городе Нарын, на карьере "Кыргыз-Алтын", в сёлах Жылан-Арык, Кош-Дёбё, Байгенчек, Озгерюш, Чон-Добо, Восьмое Марта, Жылан-Арык, Терек-Суу, Комсомол, Телек, Шоро, Таш-Башат, Ача-Каинды, Кара-Суу, Кызыл-Жылдыз. Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Кочкор-Ата, в сёлах Кыз-Кёль, Кызыл-Капчыгай, Кёк-Алма, Огон-Талаа, Бёгёт, Кызыл-Туу, Гавриловка, Мундуз, Каду, Кара-Инген, Орукту, Чолок-Тумак, Бюргёндю, Падек. Ошская область: в городе Ош, в сёлах Сары-Могол, Первое Мая, Эркин-Тоо, Кызыл-Чарба, Учкаптал, Туз-Бель, Чулук, Жекенди, Интернационал, Керкидан, Найман, Учар, Кызыл-Шарк, Бек-Джар, Борбаш, Нарай, Алтын-Булак, Мырза-Аке, Бабыр, Токтогул, Джаны-Айыл, Ничке-Сай, Ана-Кызыл, Бостон, Тосой, Кашка-Суу, Ачык-Суу, Тогуз-Булак, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Ак-Терек, Ара-Кель, Кызыл-Байрак, 15 Жаш, Учкаптал, Карамык, Курбан-Кара, Учар, Мамажан, Агартуу, Баш-Булак, Карчабек, Кызыл-Тоо, Жар-Башы, Шанкол, Куршаб. Баткенская область: в сёлах Марказ, Ак-Булак, Катран, Бешкент, 50 лет СССР.

Туризм по родной стране – это стиль жизни людей активных, мобильных и умеющих интересно проводить свое свободное время.

Связь О! будет сопровождать вас как в дороге, так и в большинстве мест познавательного туризма. Сеть компании работает более чем на 99% населённой территории нашей страны. Мобильный оператор О! – лидер по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане.

Интересный факт. Раньше через эту радиорелейную станцию, которая находится на высоте 3700 метров над уровнем моря, проходил весь трафик Иссык-Кульской области. Теперь её масштабные сооружения выполняют важную функцию и обеспечивают резерв на случай обрыва волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Благодарим за фото ©Дмитрия Волкова.