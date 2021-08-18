Жителей Красноярского края осудили за нелегалов-кыргызстанцев

В Красноярском крае завершился судебный процесс в отношении четырех местных жителей. Всех их осудили за организацию незаконной миграции.

За минувшее время этим людям, по информации пресс-службы регионального управления ФСБ, удалось организовать пребывание в Красноярском крае 3,5 тысячи мигрантов, в большинстве своем – из Кыргызстана. Приезжим содействовали в незаконной легализации, с ними заключались фиктивные документы о трудоустройстве.

За свои услуги эта четверка получала с каждого "клиента" по 8 тысяч рублей.

"Вступил в законную силу приговор Емельяновского районного суда Красноярского края по уголовному делу в отношении четырех граждан России за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы от двух лет и шести месяцев до трех лет условно", - говорится в сообщении УФСБ.