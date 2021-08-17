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Дело "Вефы": Прокуратура проверяет "нарушения" судей Бишкекского горсуда

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- Бакыт Басарбек
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Генеральная прокуратура КР намерено проверить действия судей Бишкекского городского суда, которые рассматривают дело по торговому центру "Вефа". Об этом редакции VB.KG сообщила адвокат Алия Турумбекова, которая представляет интересы правительства Турции.

По ее словам, ранее соответствующее указание было отправлено заместителем начальника Управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры КР Эльмирой Джумашовой прокурору Бишкека.

В своем письме Джумашова просит столичную прокуратуру изучить это гражданское дело и проверить все доводы адвоката турецкой стороны.

"В случае подтверждения доводов заявителя о неправосудности решения судей, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, направить соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру республики", - говорится в письме КР Эльмирой Джумашовой прокурору Бишкека.

Напомним, адвокат Алия Турумбекова, которая представляет интересы правительства Турции, по делу ТЦ "Вефа" неоднократно указывала на действия судей Бишкекского городского суда, которые, по ее словам, идут на открытые нарушения.


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URL: https://www.vb.kg/405041
Теги:
суд, судья, Бишкек, Кыргызстан, Алия Турумбекова, Вефа
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