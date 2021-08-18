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Кыргызстан и Китай заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

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- Нина Ничипорова
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Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь с вице-премьер-министром Кыргызстана Жылдыз Бакашовой. Официальные лица обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, текущие проекты, а также последующие возможности сотрудничества между двумя государствами. О встрече VB.KG сообщили в посольстве КНР в КР.

Госпожа Ду Дэвэнь поздравила кыргызский народ с наступающим 30-летним юбилеем Независимости КР, высоко оценила достижения сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в области образования, подчеркнув, что каждый год китайской стороной выделяется определенное количество квот для обучения граждан КР в вузах КНР. В этом году работа по приему стипендиатов успешно заканчивается. Китайская сторона готова вместе с кыргызской стороной продолжать расширять сотрудничество в области образования для укрепления дружбы между двумя странами.

Жылдыз Бакашова от имени правительства и народа Кыргызстана выразила признательность правительству и народу Китая за оказанную огромную помощь в борьбе с коронавирусом, в частности за предоставленные вакцины против COVID-19. Она также выразила признательность за бесплатное обучение нашей молодежи в престижных университетах Китая. Вице-премьер назвала Китай "примером экономического развития" и выразила надежду на укрепление дружеских отношений между двумя государствами за счет реализации взаимовыгодных проектов в медицине, образовании и в других направлениях.

Стороны пришли к общему мнению о том, что обе страны будут проводить совместные культурные мероприятия к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и КР.


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URL: https://www.vb.kg/405051
Теги:
Китай, образование, посольство, коронавирус
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