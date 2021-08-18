ГУОБДД: 19-20 августа на Иссык-Куле временно перекроют дороги

Пресс-служба ГУОБДД МВД КР сообщает о том, что 19 и 20 августа в Иссык-Кульской области будут временно перекрыты участки дорог.

Отмечено, что в Чолпон-Ате в эти дни будет проходить очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-членов ЕАЭС. Для обеспечения безопасности дорогу будут перекрывать на участке от села Тамчы до села Бостери, а также по городу Чолпон-Ате.

"В связи с важностью проводимых мероприятий просим кыргызстанцев и гостей отнестись с пониманием к вводимым кратковременным ограничениям. Во избежание заторов и пробок на дорогах просим соблюдать правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль дорог без присмотра, заранее выбрать маршрут и время проезда", - говорится в сообщении пресс-службы.

ГУОБДД приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры.