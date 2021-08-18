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В Балыкчы милиционеры провели акцию "Безопасный поезд"

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- Оксана Гут
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Сотрудники ИДН ОВД г. Балыкчы провели для ребят и их родителям, прибывающих на поезде в Иссык-Кульскую область для отдыха, информационное профилактическое мероприятие под названием "Безопасный поезд". Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В суете сборов в поездку, в толпе таких же путешественников на вокзалах и станциях дети и родители зачастую забывают о правилах безопасного поведения. Остается без должного внимания и безопасность при следовании в подвижном составе, а так же на вокзалах и станциях во время стоянки поезда, при осуществлении посадки и высадки.

Сотрудники милиции рассказали маленьким пассажирам и их старшим сопровождающим, на что, прежде всего, нужно обращать внимание во время поездок железнодорожным транспортом. Информация, предоставленная стражами правопорядка, показалась интересной и полезной не только детям, но и их законным представителям. Родители, бабушки, дедушки и малыши – все искренне поблагодарили милиционеров за ответственное отношение к службе на страже детской безопасности.

Взрослые сопровождающие своих детей получили от сотрудников милиции портового города памятки-разъяснения о безопасном нахождении на железнодорожном полотне и в подвижном составе, а также контактные данные инспекторов по делам несовершеннолетних.

В завершение профилактического мероприятия стражи правопорядка пожелали всем пассажирам безопасного путешествия.


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URL: https://www.vb.kg/405055
Теги:
Балыкчы, дети, безопасность, Кыргызстан, поезд, УВД
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