"Наши дети уже измучились без детского садика!"

В Бишкеке ситуацию с муниципальными детскими садами родители называют "застывшим айсбергом", который уже полтора года не двигается с места. Большинство столичных детских садов не работает с марта 2020 года. А те, сады, которые начали работать – могут принимать в группы всего по 10 человек, ссылаясь на предписания Минздрава.

Родители воспитанников детского сада № 148, который находится в микрорайоне Кок-Жар, сообщают, что им не обещают открытия даже в сентябре.

"Обращаюсь к вам за помощью и с надеждой, что этот айсберг с вашей помощью сдвинется с места. Мой ребенок ходил садик № 148 до марта 2020 года. С тех пор прошло почти полтора года, но садик не открывался. С начала карантин, потом трубы зимой прорвало, до сих пор не ремонтируют, ссылаясь на то, что государство не выделяет денег. Пытались родители сами собрать средства, тоже безуспешно. Никто не хочет вносить деньги с садик который полтора года не работает. В прошлом году директор данного садика скончалась от коронавируса, с тех пор менялись руководители, но сад так и не действует. Наши дети уже измучились без садика. Кто-то временно определил своих в частные, а остальным, тем, кто не в силах оплачивать 8-10 тысяч за садик как быть? Мы молчали, сколько могли, но и на сентябрь нам не обещают открытие сада", - сообщают бишкекчане.

Родители ждут открытия муниципальных детских садов, тем более, что по сообщениям Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом: число новых случаев заражений пошло на спад, и вакцинация населения идет полным ходом.