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Досрочно прекращены полномочия депутата ЖК Умбеталы Кыдыралиева

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 17 августа досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыдыралиева Умбеталы Токторалиевича от парламентской фракции "Республика- Ата Журт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято в связи с переходом на работу, не совместимую с выполнением депутатских полномочий, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 79 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 6 части 4 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктом 3 части 1, части 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кыдыралиева Умбеталы Токторалиевича признано недействительным.

Напомним, ранее стало известно, что Умбеталы Кыдыралиев назначен новым председателем правления ОАО "Кыргызалтын".


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URL: https://www.vb.kg/405060
Теги:
Кыргызалтын, ЦИК, назначение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Умбеталы Кадыралиев
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