За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника. Такие данные на 18 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 1 случай;
в Чуйской области – 2;
в Нарынской области – 1.
За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 11 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6689 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6324 человека.