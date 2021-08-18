За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 4 медицинских работника. Такие данные на 18 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 1 случай;

в Чуйской области – 2;

в Нарынской области – 1.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 11 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6689 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6324 человека.