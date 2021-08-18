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В Бишкеке прошел митинг беженцев из Афганистана

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- Оксана Гут
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В Бишкеке сегодня, 18 августа, у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана. На акцию собрались порядка 20 человек.

По словам участников митинга, в Кыргызстане они уже более 20 лет. Однако до сих пор не имеют никаких официальных документов - лишь мандат беженца от ООН. В связи с чем возникают проблемы с трудоустройством, образованием, приобретением жилья и прочие.

Собравшиеся потребовали от властей Кыргызстана дать им официальный статус или отправить в другие страны, такие как Канада или Америка.


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URL: https://www.vb.kg/405069
Теги:
Афганистан, митинг, беженцы, Бишкек, Кыргызстан, ООН
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