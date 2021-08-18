В Бишкеке прошел митинг беженцев из Афганистана

В Бишкеке сегодня, 18 августа, у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана. На акцию собрались порядка 20 человек.

По словам участников митинга, в Кыргызстане они уже более 20 лет. Однако до сих пор не имеют никаких официальных документов - лишь мандат беженца от ООН. В связи с чем возникают проблемы с трудоустройством, образованием, приобретением жилья и прочие.

Собравшиеся потребовали от властей Кыргызстана дать им официальный статус или отправить в другие страны, такие как Канада или Америка.