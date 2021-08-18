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Санитарные алгоритмы работы детских садов будут пересмотрены

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане Министерство образования и науки обещает пересмотреть алгоритмы работы детских садов и ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Родители жалуются на то, что многие государственные сады до сих пор не возвращаются к полноценному режиму работы. Например, в Бишкеке не все муниципальные дошкольные учреждения работают или принимают группы не больше 10 человек.

"Детские сады зависят от эпидемиологической ситуации регионов, в которых они находятся. Также они могут быть закрыты, если кто-то из персонала заболел коронавирусом. В большинстве городов и сел республики детские сады полноценно работают, исключения столица и крупные населенные пункты, где все еще существуют ограничения по группам. Но мы будем совместно с Министерством здравоохранения опять анализировать ситуацию, возможно, пересматривать алгоритмы. Определять какие требования можно изменить, а какие оставить. Этот вопрос предстоит решить до 23 августа, когда запланировано заседание по работе образовательных организации в Кабинете министров", - сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на пресс-конференции, отвечая на вопрос VB.KG по работе детских садов.

Представители Министерства здравоохранения также согласны с тем, что количество детей в группах можно увеличить.

"На счет количества детей в группах будут пересмотрены алгоритмы. Потому что многим родителям нужно идти на работу, но не с кем оставлять детей. Мы поработаем с Министерством образования, и придем к одному алгоритму", - пообещала начальник отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения и социального развития КР Динара Оторбаева.

По словам чиновницы, в школы и садах сохранятся входные фильтры.

"При входе в школы и детские сады обязательно предусмотрен входной фильтр. С насморком и температурой не должны впускать на занятия. Если обнаружатся заболевшие дети в группе, ее закроют на инкубационный период. Если дома кто-нибудь заболел детей, которые были в контакте, нельзя пускать в коллектив в течение 10-14 дней. Большая просьба родителям не отправлять больных детей в образовательные учреждения", - добавила Динара Оторбаева.


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URL: https://www.vb.kg/405073
Теги:
детский сад, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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