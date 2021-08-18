Оперативники-криминалисты МВД задержали группу серийных домушников

В Кыргызстане сотрудниками 2-го Управления службы криминальной милиции МВД в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий разоблачена и пресечена преступная деятельность группы, занимавшейся кражами имущества граждан и орудовавшей на территории ряда регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержанные лица подозреваются в совершении более 20 квартирных краж в городах Бишкек, Ош, на территории Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской областей, в том числе в одном из коттеджей в Иссык-Кульском районе и кражи скота в Тюпском районе.

Летом текущего года оперативники имущественного отдела 2-го Управления СКМ МВД КР проводили активные мероприятия по раскрытию преступлений, связанных с кражами чужого имущества, по установлению и задержанию воров-домушников, обворовывавших дома и квартиры.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам милиции удалось выйти на подозреваемых. В настоящее время участники преступной группы задержаны.

"В основном домушники брали деньги и ценные вещи, все что легко уместится в карманах или сумке и можно легко сбыть. Громоздкие и тяжелые вещи уносили редко. Они нигде не работают, но отдыхали с размахом на курортах. Однако и там творили свои делишки. Отдыхая в коттедже одного из пансионатов, совершили кражу в соседнем номере. Не так давно приобрели себе автомобили", - говорится в сообщении МВД.

Так, по результатам проведенных оперативных мероприятий органами внутренних дел задержаны четверо участников преступной группы, совместно совершившие противоправные деяния:

- гражданин Т.М. 1999 года рождения, житель Тюпского района Иссык-Кульской области. Задержали его дома в родном селе, водворен в ИВС.

- гражданин Ж.М. 1999 года рождения, житель Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, задержан в Бишкеке, водворен в ИВС.

- гражданин С.А. 2000 года рождения, житель г.Балыкчы, ранее судимый. Задержали его в городе Балыкчы, водворен в ИВС.

- гражданин Б.А. 2000 года рождения, житель Жумгальского района Нарынской области. Задержание проведено в одной из новостроек столицы.

Принимаются меры по задержанию других соучастников преступлений.

По сведениям МВД, квартирные воры доставили массу неприятностей гражданам. Ранее в органы внутренних дел обращался с заявлением житель Кызыл-Кыштакского айыльного округа Кара-Суйского района Ошской области с просьбой принять меры в отношении лиц, незаконно проникших в его дом и совершивших кражу. Злоумышленники похитили из жилища денежные средства в сомах и долларах, а также ценные вещи. Причиненный квартирными ворами ущерб составил 52 тысячи сомов.

С заявлением в милицию обращалась жительница города Балыкчы Иссык-Кульской области. В июле месяце в ночное время в ее дом проникли неизвестные лица и похитили ценные вещи, включая ноутбук и телефон, и товары (несколько комплектов одежды). Ущерб составляет более 100 тысяч сомов.

Обращались с заявлением также жители Тюпского района. В июле месяце неизвестные похитили у них лошадей. Имеются также другие факты краж, к которым причастна задержанная группа.В настоящее время по всем фактам проводится расследование.

Проведен осмотр автомобиля марки "Мерседес-Бенц-Е230", принадлежащего одному из подозреваемых. Автомашина изъята в качестве вещественного доказательства и поставлена на стоянку ОВД.

Следственные мероприятия продолжаются.