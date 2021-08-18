Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

31 августа бишкекчанам презентуют новый парк Ынтымак

124  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает столичный муниципалитет, сейчас в нем последние штрихи доделывают сотрудники сразу трёх муниципальных предприятий: "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз" и "Бишкексвет".

Об одной из основных составляющих частей строительства парка позаботились зеленхозовцы. Зелёный облик парка – это кропотливый труд более 60 человек, которые в зной и холод спешат уложить дёрн и почистить вилами газон и еще много важной работы, например, после тщательной уборки рабочие предприятия завозят грунт, который позже укладывают по территории. Ну, а потом происходит самое важное работники водного хозяйства МП "Бишкекзеленхоз" устанавливают поливочную систему. И только потом мы начинаем процесс подготовки почвы для устройства газона.

После того как посеяли семена газонной травы, почва накрывается специальной тканью, сохраняющей влагу и ее как можно чаще поливают. В конце переходят к самому интересному – посадке лиственных, хвойных деревьев и устройству клумб однолетних цветов. Цветные однолетники бережно высаживаются сотрудниками предприятия, которые в дальнейшем сами же их пропалывают и очищают.

Мэрия обещает, что горожан приятно удивит красота цветочных клумб в парке, которые создал мастер озеленитель предприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405084
Теги:
мэрия, парк, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  