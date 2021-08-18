31 августа бишкекчанам презентуют новый парк Ынтымак

Как сообщает столичный муниципалитет, сейчас в нем последние штрихи доделывают сотрудники сразу трёх муниципальных предприятий: "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз" и "Бишкексвет".

Об одной из основных составляющих частей строительства парка позаботились зеленхозовцы. Зелёный облик парка – это кропотливый труд более 60 человек, которые в зной и холод спешат уложить дёрн и почистить вилами газон и еще много важной работы, например, после тщательной уборки рабочие предприятия завозят грунт, который позже укладывают по территории. Ну, а потом происходит самое важное работники водного хозяйства МП "Бишкекзеленхоз" устанавливают поливочную систему. И только потом мы начинаем процесс подготовки почвы для устройства газона.

После того как посеяли семена газонной травы, почва накрывается специальной тканью, сохраняющей влагу и ее как можно чаще поливают. В конце переходят к самому интересному – посадке лиственных, хвойных деревьев и устройству клумб однолетних цветов. Цветные однолетники бережно высаживаются сотрудниками предприятия, которые в дальнейшем сами же их пропалывают и очищают.

Мэрия обещает, что горожан приятно удивит красота цветочных клумб в парке, которые создал мастер озеленитель предприятия.