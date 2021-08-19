Чашка кофе может подарить жизнь!

Мы уже устали от бесконечных просьб о помощи. Скинуться на жизнь просят во всех СМИ и соцсетях. И в "Вечерке" тоже. А что делать, если иначе просто не спасти тысячи людей, которым нужны большие деньги, чтобы победить тяжелую болезнь. Одна из них - журналист Тамара ТопильскаЯ. У нее - рак. В Бишкеке врачи помочь уже не могут. Сейчас Тамара в Санкт–Петербурге, и ее лечение стоит целое состояние. Но оно дает результаты!

У нашей коллеги Тамары беда, о которой она не решалась рассказать несколько лет, - рак груди. В Бишкеке врачи выбрали стандартную тактику - химиотерапия и последующая операция. Но больше десяти курсов "химии" не сделали опухоль операбельной, более того, даже не сдержали рост метастазов.

Тамара выдохлась. Физически, морально, материально. После приговора врача "вам осталось полгода" нужно было собрать волю в кулак и начать бороться. За жизнь. За время рядом с близкими. За все, что так дорого и важно. Тома обратилась к друзьям и коллегам за помощью в организации сбора на лечение. Своих средств на борьбу не осталось.

Помощь пришла откуда не ждали - анонимный жертвователь прислал девяносто тысяч сомов из России, еще столько же собрали в Кыргызстане. Это дало возможность Тамаре улететь на лечение в Санкт–Петербург.

- Врачи пока воздерживаются от прогнозов. Прохожу обследование, параллельно продолжают делать "химию" каждые 28 дней. Метастазы в костях подтвердились, остальные органы еще будут смотреть. Записалась на консультацию в НИИ Вредена - нужен консилиум онкологов. Спасибо большое всем за помощь, сама бы я не выкрутилась, - поблагодарила Тамара.

Но расслабляться еще рано. Впереди лечение, на которое нужно в ближайшее время минимум триста тысяч рублей. У Тамары нет российского гражданства, соответственно, нет и государственной сооплаты. Цена борьбы с раком всегда непомерно высока, но ее ценность несоизмеримо выше - это ЖИЗНЬ.

Организовывать сбор средств с каждым днем становится все труднее. У людей своих проблем хватает, а количество просящих растет как снежный ком. Но большинство из нас пока еще может позволить себе маленькие радости - например, чашечку американо в любимой кофейне. Одну из них можно не выпить, а сэкономленные деньги пожертвовать в копилку жизни Тамары. И если нас будет много, это даст ей шанс выиграть в этой отчаянной борьбе.

Помочь просто:

перечислить средства на "ЭЛСОМ" (KICB): 0555 94 37 38;

сделать перевод на карту Optima bank:

4169 5853 4464 9602;

передать помощь на точки сбора, которые вы видите на этой странице.