В Подмосковье кыргызстанка погибла от рук грабителя

В подмосковном городе Мытищи задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гражданки Кыргызстана. Преступление он совершили с целью ограбления.

Как рассказали в Следственном комитете РФ по Московской области, по данным следствия, 6 августа в городе Мытищи неизвестный с ножом в руках напал на девушку и попытался вырвать из ее рук сумку. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего нападавший схватил ее за волосы и нанес не менее девяти ударов ножом в область спины. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия.

После совершенного преступления мужчина скрылся. По данному факту следственными органами Главного следственного управления регионального Следкома было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". По горячим следам задержать нападавшего и установить все обстоятельства произошедшего не удалось, так как преступление было совершено в темное время суток. Для проведения всестороннего и объективного расследования уголовное дело передали в производство специализированной следственной группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

Криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области при участии оперативных сотрудников правоохранительных органов Подмосковья был отработан большой круг лиц, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой, изъято и изучено видео с камер наружного видеонаблюдения. В результате благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить причастность к совершенному преступлению 46-летнего мужчины, и он был задержан.

На допросе подозреваемый полностью признал вину. С его участием проведена проверка показаний на месте, допрошены очевидцы и свидетели, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение более 11 экспертиз в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на получение и закрепление доказательственной базы.

По информации СМИ, убийца - гражданин Украины, на родине находится в розыске, а в Мытищах проживал недалеко от места преступления.

Погибшей было 19 лет, она гражданка Кыргызстана. В Россию приехала год назад, в Мытищах жила с мамой и сестрой, в тот поздний вечер возвращалась с курсов английского языка и почти уже дошла до своего дома.

Сумка, на которую покусился преступник, осталась лежать возле жертвы – убивая, грабитель заметил женщину с собакой, и поспешил сбежать, ничего не взяв. Истекая кровью и громко зовя на помощь, девушка смогла дойти до подъезда своего дома и потеряла сознание. Ее крики услышала старшая сестра, которая выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь: девушка скончалась до их приезда, пишет "Московский комсомолец".