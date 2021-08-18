Судьба Кумтора: Исабеков предложил выйти из состава учредителей "Центерры"

Выйти из состава учредителей "Центерры Голд Инк." и ни при каких обстоятельствах не останавливать разработку месторождения "Кумтор". С таким предложением и рядом других мер выступил экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков.

Он обратился к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову с письмом. Исабеков против национализации "Кумтора" и денонсации всех соглашений, начиная с 1992 года.

"Данные пути решений потребуют много времени для отмены всех решений Правительства Кыргызской Республики, судебной ветви власти, ряда законов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а также чревата последствиями по выплате компенсаций и упущенных выгод, согласно законодательству КР, соглашений по данному месторождению и будущих долговременных международных судебных разбирательств", - объясняет политик.

Далее он останавливается на истории создания "Центерры":

"... фактически "Центерра Голд Инк." (далее "Центерра") была создана соглашением о его создании, которую 31 декабря 2003 года с кыргызской стороны подписал экс-премьер-министр Танаев Николай Тимофеевич.

Кыргызская Республика стала владельцем 32,65% акций "Центерры Голд Инк.", хотя до его создания владели 66,75% акций "Кумтора". На сегодняшний день, страна владеет акциями в количестве 77 401 768 штук.

Имея самый большой пакет акций, к сожалению, с момента как Канадская компания начала осваивать месторождение "Кумтор", то есть с 1992 года до 2009 года, мы получили от Центерры всего 10 миллионов долларов США в виде дивидендов.

В "Центерру Голд Инк." кроме месторождения "Кумтор" - запасом 716 тонн (Кыргызстан) вошли также месторождения золота "Бороо" и "Гацурт" (Монголия), а также "Рен" (штат Невада, США). Если учесть запасы последних трех месторождений на тот период времени, их общее количество насчитывалось в 6 раз меньше запасов месторождения "Кумтор". Соответственно, мы должны были владеть большим количеством акций чем 32,65%.

Необходимо подчеркнуть, что месторождение "Бороо" разработано и добыча "Центерры Голд Инк." составила около 42 тонн золота. С данного месторождения в бюджет Монгольской Народной Республики поступило более 80 миллионов долларов США, хотя она не владела никакими акциями Центерры. Месторождения "Бороо" и "Гацурт" были собственностью физических лиц. А Кыргызская Республика, владея 32,65% акций Центерры не получила в бюджет государства ни одного цента от реализации 42 тонн золота с месторождения "Бороо".

Что касается месторождения "Гацурт", Правительство Монголии приняло решение о том, что если 1 унция золота будет стоить больше 550 долларов США, то 70% от реализации золота должны поступать в бюджет страны. Кроме этого, были разногласия между "Центеррой Голд Инк." и владельцем "Гацурт". По этим причинам данное месторождение до сих пор не разрабатывалось.

То есть, месторождение "Гацурт" к "Центерре Голд Инк." не относится, а в месторождении "Бороо" золота фактически уже нет.

Третье месторождение "Рен" в США была продана "Центеррой Голд Инк." канадской компании "Баррик Голд Корпорейшн". Там запас золота был небольшой. И все же, с продажи данного месторождения Кыргызская Республика опять же не получила ни цента.

Считаю необходимым дать юридическую оценку действиям Правительства Кыргызской Республики и членов Совета директоров "Центерры Голд Инк." от ОАО "Кыргызалтын" при продаже "Рен".

На сегодняшний день почти 98% дохода "Центерра Голд Инк." получает от месторождения "Кумтор". Кроме этого, за счет нашего месторождения, были приобретены Центеррой и другие месторождения в Монголии, в Турции, в Республике Тыва в Российской Федерации и в Канаде.

Из некоторых источников мне стало известно, что месторождение "АуРико" в Канаде было приобретено Центеррой в 6, а то и в 9 раз дороже, чем "Кумтор". Данное месторождение уже 2 года как разрабатывается. И, как и раньше, Кыргызстан не имеет с этого ни одного цента. Итак, стоит вопрос: Нужна ли нам "Центерра Голд Инк."? Нет!"

Для разрешения данной ситуации Кубанычбек Исабеков предлагает предпринять следующие действия:

Провести всестороннее расследование деятельности "Центерры Голд Инк.", изучить все месторождения, которые принадлежали Центерре, разрабатывались или были проданы им, а также возможность сохранения доли нашей страны в приобретенных месторождениях в Монголии, Турции, Российской Федерации и Канаде. Определить доли дивидендов, причитающихся Кыргызской Республике соразмерно его доли акций в "Центерр Голд Инк.". Выгодно реализовать все акции, владельцем которых является Кыргызская Республика, пока они не потеряли свою цену. Выйти из состава учредителей "Центерры Голд Инк.", так как уже почти 10 лет тому назад в Центерре нет других активов (Бороо, Гацурт, Рен) кроме Кумтора, тем более компания "Камеко", которая была одним из акционеров уже давно вышла из проекта "Кумтор" продав свои акции. Ни при каких обстоятельствах не останавливать разработку и добычу на месторождении "Кумтор", чтобы не было и речи о банкротстве, которую они затеяли.

"Хотелось бы также просить об обеспечении гласности и открытости производства на месторождении "Кумтор": сколько золота и серебра добыто на сегодняшний день, как, кому и по какой цене оно реализуется и так далее, чтобы у населения страны не возникло различных мнений и толкований", - заключил Кубанычбек Исабеков.