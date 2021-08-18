Судьба Кумтора: Исабеков предложил выйти из состава учредителей "Центерры"

Выйти из состава учредителей "Центерры Голд Инк." и ни при каких обстоятельствах не останавливать разработку месторождения "Кумтор". С таким предложением и рядом других мер выступил экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков.
Он обратился к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову с письмом. Исабеков против национализации "Кумтора" и денонсации всех соглашений, начиная с 1992 года.
"Данные пути решений потребуют много времени для отмены всех решений Правительства Кыргызской Республики, судебной ветви власти, ряда законов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а также чревата последствиями по выплате компенсаций и упущенных выгод, согласно законодательству КР, соглашений по данному месторождению и будущих долговременных международных судебных разбирательств", - объясняет политик.
Далее он останавливается на истории создания "Центерры":
"... фактически "Центерра Голд Инк." (далее "Центерра") была создана соглашением о его создании, которую 31 декабря 2003 года с кыргызской стороны подписал экс-премьер-министр Танаев Николай Тимофеевич.
Кыргызская Республика стала владельцем 32,65% акций "Центерры Голд Инк.", хотя до его создания владели 66,75% акций "Кумтора". На сегодняшний день, страна владеет акциями в количестве 77 401 768 штук.
Имея самый большой пакет акций, к сожалению, с момента как Канадская компания начала осваивать месторождение "Кумтор", то есть с 1992 года до 2009 года, мы получили от Центерры всего 10 миллионов долларов США в виде дивидендов.
В "Центерру Голд Инк." кроме месторождения "Кумтор" - запасом 716 тонн (Кыргызстан) вошли также месторождения золота "Бороо" и "Гацурт" (Монголия), а также "Рен" (штат Невада, США). Если учесть запасы последних трех месторождений на тот период времени, их общее количество насчитывалось в 6 раз меньше запасов месторождения "Кумтор". Соответственно, мы должны были владеть большим количеством акций чем 32,65%.
Необходимо подчеркнуть, что месторождение "Бороо" разработано и добыча "Центерры Голд Инк." составила около 42 тонн золота. С данного месторождения в бюджет Монгольской Народной Республики поступило более 80 миллионов долларов США, хотя она не владела никакими акциями Центерры. Месторождения "Бороо" и "Гацурт" были собственностью физических лиц. А Кыргызская Республика, владея 32,65% акций Центерры не получила в бюджет государства ни одного цента от реализации 42 тонн золота с месторождения "Бороо".
Что касается месторождения "Гацурт", Правительство Монголии приняло решение о том, что если 1 унция золота будет стоить больше 550 долларов США, то 70% от реализации золота должны поступать в бюджет страны. Кроме этого, были разногласия между "Центеррой Голд Инк." и владельцем "Гацурт". По этим причинам данное месторождение до сих пор не разрабатывалось.
То есть, месторождение "Гацурт" к "Центерре Голд Инк." не относится, а в месторождении "Бороо" золота фактически уже нет.
Третье месторождение "Рен" в США была продана "Центеррой Голд Инк." канадской компании "Баррик Голд Корпорейшн". Там запас золота был небольшой. И все же, с продажи данного месторождения Кыргызская Республика опять же не получила ни цента.
Считаю необходимым дать юридическую оценку действиям Правительства Кыргызской Республики и членов Совета директоров "Центерры Голд Инк." от ОАО "Кыргызалтын" при продаже "Рен".
На сегодняшний день почти 98% дохода "Центерра Голд Инк." получает от месторождения "Кумтор". Кроме этого, за счет нашего месторождения, были приобретены Центеррой и другие месторождения в Монголии, в Турции, в Республике Тыва в Российской Федерации и в Канаде.
Из некоторых источников мне стало известно, что месторождение "АуРико" в Канаде было приобретено Центеррой в 6, а то и в 9 раз дороже, чем "Кумтор". Данное месторождение уже 2 года как разрабатывается. И, как и раньше, Кыргызстан не имеет с этого ни одного цента. Итак, стоит вопрос: Нужна ли нам "Центерра Голд Инк."? Нет!"
Для разрешения данной ситуации Кубанычбек Исабеков предлагает предпринять следующие действия:
"Хотелось бы также просить об обеспечении гласности и открытости производства на месторождении "Кумтор": сколько золота и серебра добыто на сегодняшний день, как, кому и по какой цене оно реализуется и так далее, чтобы у населения страны не возникло различных мнений и толкований", - заключил Кубанычбек Исабеков.