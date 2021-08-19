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Эксперты: Айбек Джунушалиев – это удачное кадровое решение

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- Александра Василькова
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Эксперты считают, что кандидатура Айбека Джунушалиева на пост и.о. мэра Бишкека подобрана очень удачно.

В пользу нового градоначальника, отмечает эксперт по общественному управлению Шерадил Бактыгулов, говорит тот факт, что он прошел все этапы профессионального роста.

- Если смотреть биографию Джунушалиева, то становится понятно, что он крепкий управленец. Не аппаратчик, а именно управленец, который последовательно проходил все карьерные ступени. Он поработал, так сказать, и "на земле", и в администрации президента – в орготделе, в ключевой структуре, ответственной за реализацию внутренней политики Кыргызстана. Это, действительно, очень удачный выбор, - говорит Бактыгулов.

Эксперт подчеркивает, что у Джунушалиева в активе хорошее сочетание практической работы и аппаратной работы в системе исполнительной ветви власти.

- У нас были мэры-революционеры, мэры -депутаты, но это не работает. У Айбека Джунушалиева же есть хороший, взаимодополняющий бэкграунд, который свойственен для человека, который хорошо ориентируется в системе управления. Этот бэкграунд позволяет ему четко понимать зону своей ответственности и ответственности других лиц, - считает эксперт.

По мнению Бактыгулова, кандидатуры, предлагаемые на должность столичного градоначальника ранее, тоже были неплохими. Однако вместе с избытком инициативности и желания что-то менять, им не хватало практического опыта.

Эксперт указывает, что назначение Айбека Джунушалиева уместно, помимо прочего, с учетом нового возрастного состава депутатов Бишкекского городского кенеша (БГК)

- В БГК пришли "зубастые" молодые депутаты. Их надо понимать, с ними надо уметь разговаривать на их языке. Думаю, что Джунушалиев, которому не исполнилось еще и пятидесяти лет справится с этой задачей, - говорит Шерадил Бактыгулов.

Аналитик считает, что Джунушалиев, судя по предлагаемым им инициативам, намерен следовать трендам создания экоструктуры современного города.

- Уже сейчас появилась хорошая инициатива закольцевать Южную Магистраль. Кроме того, озвучено предложение построить коллекторы на основе бишкекских каналов, а над ними возвести дороги. Если эти проекты будут реализованы, то транспортные артерии столицы будут в значительной мере разгружены, - говорит он.

По мнению Бактыкулова, у Джунушалиева уже сегодня есть неплохой задел в качестве и.о. мэра.

- Станет мэром? Отлично. Даже если будут какие-то недочеты в его работе, общественность непременно будет о них знать. У нас сейчас очень открытое информационное пространство, каждый готов критиковать мэрию. Полагаю, что его работу будут рассматривать даже не под лупой, а через микроскоп. Так что, механизм сдержек для него тоже имеется, - резюмирует эксперт.

Эксперт в области местного самоуправления Суйунбек Шамшиев, также считает, что многолетний опыт работы на государственной службе – это сильная сторона нового и.о. столичного градоначальника. Это выгодно отличает его от предыдущих мэров, которые если сами не были бизнесменами, то происходили из очень успешных на ниве предпринимательства семей.

- То, что он профессиональный чиновник - это хорошо. Знает, как работает система. Он меньше нуждается в советниках. Знает, как действовать для решения городских проблем. Думаю, он будет грамотно и профессионально управлять городским хозяйством, - уверен Шамшиев.

Впрочем, эксперт вовсе не убежден, что у Айбека Джунушалиева получится разобраться с глобальными проблемами столицы, которые до сих пор не мог решить ни один мэр.

- Это, конечно, большой вопрос, поскольку проблем уйма и все они очень и очень существенные: общественный транспорт, смог зимой, городская свалка, нехватка поливной воды летом, хаотичная застройка. С другой стороны, у него будет возможность проявить себя, - говорит Суйунбек Шамшиев.


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URL: https://www.vb.kg/405099
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Дамир
19.08.2021, 10:10

Буюрса, Айбек жакшы иштеп берет деп ишенем. Озу жакшы менеджер

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Анара
19.08.2021, 10:12

Нам очен нужны сейчас управленцы хорошие , бакроунд отличный !

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Арман
19.08.2021, 10:16

Вот это дело, знаю его как трудягу, нашему нужен такой человек.За плечами хороший опыт , теперь все надо применять на деле

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